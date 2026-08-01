Müteahhitten Etimesgut Belediyesi hakkında rüşvet iddiası: "Benden 4 milyon lira rüşvet istediler" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Müteahhitten Etimesgut Belediyesi hakkında rüşvet iddiası: "Benden 4 milyon lira rüşvet istediler"

 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Etimesgut Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’na müşteki sıfatıyla ifade veren müteahhit, "Erdal Beşikçioğlu benden bahsederek ve hakaret ederek ’benimle hareket edecek ya da eden, etmek isteyen müteahhitlerin iş yapamayacağını’...

Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'na müşteki sıfatıyla ifade veren müteahhit, "Erdal Beşikçioğlu benden bahsederek ve hakaret ederek 'benimle hareket edecek ya da eden, etmek isteyen müteahhitlerin iş yapamayacağını' açıkça söyleyerek tehdit etmiştir. Bu tehdidin amacı Erdal Beşikçioğlu'nun benden bizzat 4 milyon lira rüşvet istemesi ve benim kendisine vermememden kaynaklıdır" dedi.

Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'na müşteki sıfatıyla ifade veren müteahhit F.K., "Etimesgut Belediyesi bünyesinde ruhsat işleri kapsamında yasal mevzuat açısından ödenen harç vs. dışında belediye gayriresmi yollarla ruhsat çıkarmak amacıyla ben dahil bu bölgede özellikle 1+1 konsept daire yapan tüm müteahhitlerden rüşvet istemektedirler" dedi.

Dernek başkanlığı sürecine ilişkin F.K., "Bu görüşmenin içeriği ses kaydına alınmış, ses kaydını alan kendi yakınındaki bir kişidir. Ben şu an bu kişinin ismini bu kişinin güvenliği için sizinle paylaşmak istemiyorum. Ses kaydı elimde mevcut olup CD içerisinde kendi rızam doğrultusunda Cumhuriyet Başsavcılığınıza ibraz ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Zabıta müdürü brandaların yerinde kalması için 100 bin lira rüşvet istedi"

Yapracık'taki projesiyle ilgili F.K., "Bu brandalar sökülmeden önce zabıta müdürü Zülküf Sancar beni kendi cep telefonumdan, Whatsapp üzerinden arayarak brandaların yerinde kalması için 100 bin lira rüşvet istedi. Ben vermeyeceğimi beyan etmem üzerine zabıta ekiplerini göndererek brandaları söktürdü" dedi.

Bağlıca'daki villa projesine ilişkin ise F.K., "Kendisi ile odasında birebirde yaptığım görüşmede açıkça benden ruhsat karşılığı olarak 5 milyon lira 6 milyon lira para zikrederek rüşvet istedi" ifadelerini kullanırken, devamında "Mutlu Kerimoğlu beni odasına davet etti. Benden ruhsat işi için açıkça 4 milyon lira rüşvet istedi. O zamanki şartlara göre bu paranın miktarı çok yüksek bir meblağdır" dedi.

"İş yapmaya devam etmek istiyorsan 2 tane otobüs parasını bana getireceksin"

Belediye önünde yaşandığını öne sürdüğü görüşmeyi de anlatan F.K., "Erdal Başkan beni orada görünce yanına çağırdı. Kendisi ile belediye önünde konuştuk. Bana ruhsat karşılığında para vermediğimi söyledi. Geri bas otobüslerini göstererek 'İş yapmaya devam etmek istiyorsan 2 tane otobüs parasını bana getireceksin' dedi. Ben net bir şekilde bunu kabul etmedim" ifadelerine yer verdi.

Rüşvet sistemine ilişkin iddialarını sürdüren F.K., "Şu an rüşvet çarkı İmar Müdürlüğü'nde çalışan mimarlar aracılığıyla sivil bir araçla bölgede müteahhitle yüz yüze görüşmek suretiyle döviz kuru olan dolar ya da altın aracılığıyla elden alınmak şeklinde gerçekleşmektedir. Yukarıda da söylediğim üzere bu çark başta Erdal Beşikçioğlu olmak üzere Mutlu Kerimoğlu kontrolünde ve bilgileri dahilinde gerçekleşmektedir" dedi.

F.K. ifadesinde ayrıca, "Ben yaşadığım ve bizzat şahit olduğum durumları anlattım. Duyuma dayalı bilgi vermedim. Duyduklarım anlattıklarımın çok daha fazlasıdır. Ancak duyumlarla hareket etmek, beyanda bulunmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

F.K., ifadesinin sonunda, "Ben yukarıda anlattığım şekilde, bana yönelik eylemlerde bulunan, benden rüşvet talep eden kişilerden davacı ve şikayetçiyim" diyerek şikayetçi olduğunu beyan etti.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Etimesgut Belediyesi, Erdal Beşikçioğlu, 3. Sayfa, Ankara, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Müteahhitten Etimesgut Belediyesi hakkında rüşvet iddiası: 'Benden 4 milyon lira rüşvet istediler' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Biya’nın Avrupa Ziyareti 54 Günü Geçti Biya'nın Avrupa Ziyareti 54 Günü Geçti
Cezayir’de yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 25 ölü, 44 yaralı Cezayir'de yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 25 ölü, 44 yaralı
Muğla’daki Orman Yangını Hava Görüntüsüyle İfadeler Muğla'daki Orman Yangını Hava Görüntüsüyle İfadeler
Kuşadası’nda bıçaklı kavga: 1 ölü Kuşadası’nda bıçaklı kavga: 1 ölü
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, 260 milyon liralık “Danışmanlık geliri” bilmecesini açıklayamadı Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, 260 milyon liralık “Danışmanlık geliri” bilmecesini açıklayamadı
Cem Küçük’ün savcılıktaki ifadesinde dikkat çeken “Ayakkabı hediyesi“ detayı Cem Küçük'ün savcılıktaki ifadesinde dikkat çeken "Ayakkabı hediyesi" detayı

18:50
Genç kadına sokak ortasında ahlaksız teklifte bulunan şahıs hakkında soruşturma başlatıldı
Genç kadına sokak ortasında ahlaksız teklifte bulunan şahıs hakkında soruşturma başlatıldı
18:36
Osimhen ve Leao transferi aynı anda duyuruldu
Osimhen ve Leao transferi aynı anda duyuruldu
17:36
Mersin Belediye Başkanı Seçer’in kardeşinden Özgür Özel’in “Kasası“na” seçim öncesi 250 bin liralık para transferi
Mersin Belediye Başkanı Seçer'in kardeşinden Özgür Özel'in “Kasası"na” seçim öncesi 250 bin liralık para transferi
17:21
İstanbul’da üç ilçe belediye başkanı AK Parti’ye geçti
İstanbul'da üç ilçe belediye başkanı AK Parti'ye geçti
17:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eylül ayında kiralık ev projemize başlıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eylül ayında kiralık ev projemize başlıyoruz
16:44
Altın yatırımcısının beklediği haber geldi
Altın yatırımcısının beklediği haber geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2026 19:07:40. #7.13#
SON DAKİKA: Müteahhitten Etimesgut Belediyesi hakkında rüşvet iddiası: "Benden 4 milyon lira rüşvet istediler" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.