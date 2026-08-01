Müteahhitten Etimesgut Belediyesi hakkında rüşvet iddiası: "Benden 4 milyon lira rüşvet istediler"

Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'na müşteki sıfatıyla ifade veren müteahhit, "Erdal Beşikçioğlu benden bahsederek ve hakaret ederek 'benimle hareket edecek ya da eden, etmek isteyen müteahhitlerin iş yapamayacağını' açıkça söyleyerek tehdit etmiştir. Bu tehdidin amacı Erdal Beşikçioğlu'nun benden bizzat 4 milyon lira rüşvet istemesi ve benim kendisine vermememden kaynaklıdır" dedi.

Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'na müşteki sıfatıyla ifade veren müteahhit F.K., "Etimesgut Belediyesi bünyesinde ruhsat işleri kapsamında yasal mevzuat açısından ödenen harç vs. dışında belediye gayriresmi yollarla ruhsat çıkarmak amacıyla ben dahil bu bölgede özellikle 1+1 konsept daire yapan tüm müteahhitlerden rüşvet istemektedirler" dedi.

Dernek başkanlığı sürecine ilişkin F.K., "Bu görüşmenin içeriği ses kaydına alınmış, ses kaydını alan kendi yakınındaki bir kişidir. Ben şu an bu kişinin ismini bu kişinin güvenliği için sizinle paylaşmak istemiyorum. Ses kaydı elimde mevcut olup CD içerisinde kendi rızam doğrultusunda Cumhuriyet Başsavcılığınıza ibraz ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Zabıta müdürü brandaların yerinde kalması için 100 bin lira rüşvet istedi"

Yapracık'taki projesiyle ilgili F.K., "Bu brandalar sökülmeden önce zabıta müdürü Zülküf Sancar beni kendi cep telefonumdan, Whatsapp üzerinden arayarak brandaların yerinde kalması için 100 bin lira rüşvet istedi. Ben vermeyeceğimi beyan etmem üzerine zabıta ekiplerini göndererek brandaları söktürdü" dedi.

Bağlıca'daki villa projesine ilişkin ise F.K., "Kendisi ile odasında birebirde yaptığım görüşmede açıkça benden ruhsat karşılığı olarak 5 milyon lira 6 milyon lira para zikrederek rüşvet istedi" ifadelerini kullanırken, devamında "Mutlu Kerimoğlu beni odasına davet etti. Benden ruhsat işi için açıkça 4 milyon lira rüşvet istedi. O zamanki şartlara göre bu paranın miktarı çok yüksek bir meblağdır" dedi.

"İş yapmaya devam etmek istiyorsan 2 tane otobüs parasını bana getireceksin"

Belediye önünde yaşandığını öne sürdüğü görüşmeyi de anlatan F.K., "Erdal Başkan beni orada görünce yanına çağırdı. Kendisi ile belediye önünde konuştuk. Bana ruhsat karşılığında para vermediğimi söyledi. Geri bas otobüslerini göstererek 'İş yapmaya devam etmek istiyorsan 2 tane otobüs parasını bana getireceksin' dedi. Ben net bir şekilde bunu kabul etmedim" ifadelerine yer verdi.

Rüşvet sistemine ilişkin iddialarını sürdüren F.K., "Şu an rüşvet çarkı İmar Müdürlüğü'nde çalışan mimarlar aracılığıyla sivil bir araçla bölgede müteahhitle yüz yüze görüşmek suretiyle döviz kuru olan dolar ya da altın aracılığıyla elden alınmak şeklinde gerçekleşmektedir. Yukarıda da söylediğim üzere bu çark başta Erdal Beşikçioğlu olmak üzere Mutlu Kerimoğlu kontrolünde ve bilgileri dahilinde gerçekleşmektedir" dedi.

F.K. ifadesinde ayrıca, "Ben yaşadığım ve bizzat şahit olduğum durumları anlattım. Duyuma dayalı bilgi vermedim. Duyduklarım anlattıklarımın çok daha fazlasıdır. Ancak duyumlarla hareket etmek, beyanda bulunmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

F.K., ifadesinin sonunda, "Ben yukarıda anlattığım şekilde, bana yönelik eylemlerde bulunan, benden rüşvet talep eden kişilerden davacı ve şikayetçiyim" diyerek şikayetçi olduğunu beyan etti.