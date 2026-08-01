Müteahhitten, ETSO Başkanı’na ait işletmeler için kaçak yapı ve mühür ihlali iddiası - Son Dakika
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Müteahhitten, ETSO Başkanı’na ait işletmeler için kaçak yapı ve mühür ihlali iddiası

Müteahhitten, ETSO Başkanı’na ait işletmeler için kaçak yapı ve mühür ihlali iddiası
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Edirneli müteahhit K.K., Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı’na ait olduğunu belirttiği işletmelerle ilgili imar aykırılığı ve mühür ihlali iddialarının valilik tarafından incelenmesini istedi.

Edirneli müteahhit K.K., Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı'na ait olduğunu belirttiği işletmelerle ilgili imar aykırılığı ve mühür ihlali iddialarının valilik tarafından incelenmesini istedi.

Edirneli müteahhit K.K., ETSO Başkanı S.I.'ya ait olduğunu belirttiği işletmelerde imar mevzuatına aykırı yapılaşma ve mühür ihlali bulunduğunu öne sürerek, belediye yerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve Edirne Valiliği tarafından kapsamlı inceleme yapılmasını istedi.

K.K., Edirne Belediyesi'nin kendi yapılarına yönelik işlem yaptığını ancak şikayet ettiği işletmelerle ilgili gerekli denetimlerin gerçekleştirilmediğini iddia etti. İşletmelerin bulunduğu alanda okul, düğün ve toplantı salonları ile çeşitli iş yerlerinin faaliyet gösterdiğini belirten K.K., yapının ruhsat ve proje yönünden ayrıntılı şekilde incelenmesi gerektiğini savundu.

"Belediye benim yerlerimi mühürledi, şikayet ettiğim yerlere işlem yapmadı"

Müteahhit K.K., "Edirne Belediyesi ile her türlü işten dolayı anlaşamadığımız için benim yaklaşık 20 yıl önce yaptığım yerleri mühürlemeye başladılar. Bu nedenle ben de kaçak olduğunu düşündüğüm yerleri şikayet etmeye başladım. Hak etmediğim halde yerlerimin mühürlendiğini düşünüyorum. Geçmişte belediye başkanı, iki kişi aracılığıyla benden villa ve daire talebinde bulundu. Kabul etmedim. Daha sonra yaptığım rezidans 18 defa mühürlendi. Bunun üzerine belediyeyle birlikte hareket ettiğini düşündüğüm ETSO Başkanı'nın işletmelerini şikayet ettim. Ancak yaptığım şikayetlere rağmen belediye gerekli işlemleri yapmadı" dedi.

"Bu binanın bağımsız kurumlar tarafından incelenmesini istiyorum"

K.K., "Bu binanın düzeni projeye uygun değildir. Ayrı bloklar halinde olması gerekirken farklı şekilde yapılmıştır. Okul olarak kullanılan bölüm de projede okul veya kreş olarak görünmemektedir. Belediye bazı bölümlere işlem yaparken diğer bölümlere yapmıyor. Belediye ile oda başkanının yakın ilişkileri nedeniyle buranın korunduğunu düşünüyorum. Burası mühürlü olmasına rağmen faaliyet gösteriyor. Sürekli düğünler, balolar ve toplantılar düzenleniyor. Mühürlü bir yerin faaliyet göstermemesi gerekir. Benim gibi belediyeye rant sağlamadığını düşündükleri kişilerin üzerine gidiliyor, ancak diğerlerine göz yumuluyor. Bu nedenle buranın belediye tarafından değil, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve Valilik tarafından detaylı şekilde incelenmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Edirne, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Müteahhitten, ETSO Başkanı’na ait işletmeler için kaçak yapı ve mühür ihlali iddiası - Son Dakika

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