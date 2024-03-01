Mutfak dolaplarından uyuşturucu ve silahlar çıktı: 1 gözaltı - Son Dakika
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Mutfak dolaplarından uyuşturucu ve silahlar çıktı: 1 gözaltı

Mersin'de jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda bir şüpheli yakalandı, evin mutfak kısmındaki dolaplardan 2 tabanca ile çok miktarda çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan adliyeye sevk edilecek.

01.03.2024 23:24  Güncelleme: 23:28
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Mutfak dolaplarından uyuşturucu ve silahlar çıktı: 1 gözaltı

MERSİN - Mersin'de jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda bir şüpheli yakalandı, evin mutfak kısmındaki dolaplardan 2 tabanca ile çok miktarda çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında merkez Toroslar ilçesi sınırlarında 1 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine şüpheliyi takibe alan ekipler operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli yakalanırken evinde yapılan aramada mutfaktaki dolaplardan 3 kilo 750 gram kubar esrar, 10 gram metamfetamin, bin 590 adet uyuşturucu hap, 2 adet hassas terazi ve 2 adet tabanca ele geçirildi.

Jandarma götürülen şüphelinin ifadesinin ardından 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mutfak dolaplarından uyuşturucu ve silahlar çıktı: 1 gözaltı - Son Dakika

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