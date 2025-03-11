Mutlu Kaya\'nın Sağlık Durumu Hakkında Açıklama: \'Çok Şükür Daha İyiyim\'

Katıldığı ses yarışmasıyla tanınan ve eski erkek arkadaşı tarafından uğradığı silahlı saldırı sonrası zorlu bir tedavi süreci geçiren Mutlu Kaya, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırıldı. Sevenlerini endişelendiren bu gelişmenin ardından Kaya, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

SEVENLERİNİ ENDİŞELENDİRDİ

Yaşadığı ağır saldırının ardından uzun süre fizik tedavi gören ve büyük bir azimle hayata tutunan Mutlu Kaya, dokuz yıl sonra çıkardığı yeni şarkısıyla yeniden sahnelere dönmenin mutluluğunu yaşıyordu. Ancak son günlerde hastaneye kaldırıldığı haberleri, hayranlarını korkuttu.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA

Mutlu Kaya'nın kardeşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kız kardeşim Mutlu hastaneye kaldırıldı, dualarınızı bekliyoruz" ifadelerine yer verdi. Bu paylaşımın ardından Kaya'nın sağlık durumu merak konusu oldu.

SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Hastanede tedavi gören Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla "Canım arkadaşlarım, beni çok merak etmişsiniz. Az önce mesajlarınızı tek tek okudum. Dualarınız için hepinize teşekkür ederim. Çok şükür daha iyiyim" ifadelerini kullandı. Uzun süredir paylaşım yapmayan Mutlu Kaya'nın hastanedeki son hali de ortaya çıktı. Sevenleri, genç şarkıcının iyiye gittiğini öğrenmenin rahatlığını yaşadı.