Müzisyen Hüseyin Cebeci\'nin Ölümü

07.05.2026 22:14
Barış Manço ile sahneye çıkan müzisyen Hüseyin Cebeci, Bodrum'da av tüfeğiyle ölü bulundu.

Bir dönem Barış Manço ile birlikte sahneye çıkan müzisyen Hüseyin Cebeci, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde tüfekle vurulmuş halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Ortakent Müsgebi Mahallesi Müsgebi Caddesi'nde yaşayan Hüseyin Cebeci'den (59) iki gündür haber alamayan arkadaşları evine gitti. Cebeci'nin evde göğsünden av tüfeğiyle vurulmuş halde bulunması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Cebeci'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu. Cebeci'nin cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İntihar ettiği ihtimali üzerinde durulan Hüseyin Cebeci'nin bir süre önce kanser tedavisi gördüğü ve yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle bunalıma girdiği öğrenildi. Bateri ve çeşitli enstrümanlar çalan Cebeci'nin gençliğinde merhum sanatçı Barış Manço ile birlikte sahneye çıktığı öğrenildi. Cebeci'nin yakın zamanda Bodrum'daki Herodot Kültür Merkezi'nde verilecek bir konserde sahneye çıkmaya hazırlandığı da bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

