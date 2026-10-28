Naim Arslan'ın ölümüyle sonuçlanan kazada aile yüzde 60 kusura itiraz etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Naim Arslan'ın ölümüyle sonuçlanan kazada aile yüzde 60 kusura itiraz etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Naim Arslan\'ın ölümüyle sonuçlanan kazada aile yüzde 60 kusura itiraz etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'da 75 yaşındaki Naim Arslan'ın ölümüyle sonuçlanan kazada aile, yeni görüntüler ve bilirkişi raporuyla kusur oranına itiraz etti. Oğlu Vural Arslan, babasına yüzde 60, diğer sürücüye yüzde 40 kusur atfedilen rapor için savcılığa şikayet dilekçesi verdiklerini belirtti.

Yalova'da Naim Arslan'ın hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin ailesi, yeni ulaştıkları kamera görüntüleri ve bağımsız bilirkişi raporuyla kusur değerlendirmesine itiraz etti. Arslan'ın oğlu Vural Arslan, babasına yüzde 60, diğer sürücüye yüzde 40 kusur atfedilen rapor doğrultusunda savcılığa şikayet dilekçesi sunduklarını belirtti.

Yalova-Bursa kara yolunda 29 Eylül 2026'da akaryakıt istasyonu çıkışındaki kavşakta meydana gelen kazada, A.V. yönetimindeki 34 PAY 515 plakalı minibus ile Naim Arslan idaresindeki 77 AAT 776 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada ağır yaralanan 75 yaşındaki Naim Arslan, hayatını kaybetti.

"Bir ay içinde iki cenaze kaldırdık"

Babasının ölümünün ardından yaşadıkları süreci anlatan Vural Arslan, kazadan yaklaşık bir ay önce de ağabeyi İbrahim Arslan'ı kaybettiklerini belirterek, ailenin peş peşe yaşanan kayıplarla büyük üzüntü yaşadığını ifade etti. Babasının kaza günü aracını sanayiden aldıktan sonra eve gitmek üzere yola çıktığını anlatan Arslan, "Babam aracını sanayiden alıp eve gelmek üzereydi. Akaryakıt istasyonundan gaz alıp karşı şeride geçecekti ama maalesef geçemedi. Talihsiz bir kaza yaşadık ve babamı kaybettik" dedi.

Kaza sonrasında yapılan bazı yorumlarda babasının suçlandığını belirten Arslan, ilk görüntüleri izlediklerinde kendilerinin de babalarını hatalı değerlendirdiklerini dile getirerek, "İlk görüntüleri izlediğimizde biz bile babamın günahını almıştık. Babamı haksız gördük. Tansiyonu düştü mü, kalp krizi mi geçirdi diye düşündük. Ancak sonradan ulaştığımız görüntülerle durumun farklı olabileceğini gördük" diye konuştu.

"Elimize farklı kamera görüntüleri ulaştı"

Emniyet ve jandarmanın elinde bulunmadığını öne sürdüğü farklı bir kamera kaydına ulaştıklarını anlatan Arslan, görüntülerde kavşağa yaklaşan araçların hareketlerinin kazanın oluşumunda etkili olduğunu savunarak şöyle konuştu:

"Babama çarpan aracın önündeki beyaz renkli aracı yan yola girecekmiş gibi hareket ettiğini, siyah aracın da onu takip ederek yan yola yöneldiğini görüyoruz. Babamın da bu nedenle karşıya geçmek için harekete geçtiğini düşünüyoruz. Diğer görüntülerde babamın aracın önüne doğrudan çıktığı izlenimi oluşuyordu. Ancak ulaştığımız görüntüler olayın farklı değerlendirilmesi gerektiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Babasının akaryakıt istasyonunda yaklaşık 4 dakika beklediğini belirten Arslan, bu sürenin karşıya geçmeden önce yolun boşalmasını beklediğini gösterdiğini ileri sürdü.

"Raporda yüzde 60'a yüzde 40 kusur değerlendirmesi yapıldı"

Aile olarak bağımsız bir bilirkişi heyetine rapor hazırlattıklarını belirten Arslan, raporda babasına yüzde 60, diğer sürücüye ise yüzde 40 kusur atfedildiğini söyledi. Arslan, "Raporda değerlendirmeler çizimlerle ve açıklamalarla anlatılıyor. Bize ulaşan kamera görüntülerinde çarpan aracın hızlı olduğu, fren yapmasına rağmen duramayarak babama çarptığı görülüyor. Yağışlı havanın da etkili olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Arslan, hazırlanan rapor ve görüntülerle ilgili avukatlarına bilgi verdiklerini, gerekli hukuki işlemlerin başlatıldığını ve savcılığa şikayet dilekçesi sunduklarını kaydetti.

"Annemin biraz daha rahatlamasını istiyoruz"

Sürecin sonunda babasının kusur durumunun yeniden değerlendirilmesini istediklerini belirten Arslan, bunun özellikle annesinin yaşadığı acıyı bir nebze olsun hafifletebileceğini ifade etti. Arslan, "En kötü ihtimalle bile babamın bir nebze olsun haklı olduğunun ortaya çıkması bizi rahatlatacak. Özellikle annemin biraz daha rahatlamasını istiyoruz. Bir ay içinde iki cenaze kaldırdık. Çok zor günler yaşadık" diye konuştu.

Kazanın ardından karşı tarafın kendilerine telefonla ya da başka bir kişi aracılığıyla geçmiş olsun veya başsağlığı dileğinde bulunmadığını da öne süren Arslan, bu durumun aileyi ayrıca üzdüğünü belirtti.

Hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını vurgulayan Arslan, "Bu kadar duyarsız kalınması bizi daha da yıprattı. Elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bu işin sonuna kadar peşinde olacağız, bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
3. SayfaYalovaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail’de oyların büyük bölümü sayıldı Netanyahu’ya soğuk duş İsrail'de oyların büyük bölümü sayıldı! Netanyahu'ya soğuk duş
Fuhuş pazarlığının yazışmaları sızdı 2 saat için istedikleri ücrete bakın Fuhuş pazarlığının yazışmaları sızdı! 2 saat için istedikleri ücrete bakın
Meteoroloji saat verdi, alarm 19 ile yayıldı Sel, fırtına ve hortum uyarısı Meteoroloji saat verdi, alarm 19 ile yayıldı! Sel, fırtına ve hortum uyarısı
Putin’i zor durumda bırakan kare Putin'i zor durumda bırakan kare!
Aziz Yıldırım’dan sonra İsmail Kartal da kaza yaptı Son durumu belli oldu Aziz Yıldırım'dan sonra İsmail Kartal da kaza yaptı! Son durumu belli oldu
Korumaya o görüntüler soruldu Mustafa Sarıgül’ü zora sokacak sözler Korumaya o görüntüler soruldu! Mustafa Sarıgül'ü zora sokacak sözler
19 yaşındaki genç kızı böyle kaçırdılar Yerini bildirene büyük ödül 19 yaşındaki genç kızı böyle kaçırdılar! Yerini bildirene büyük ödül
12:06
İspanya’da iki hızlı tren çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
İspanya'da iki hızlı tren çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
12:02
Arsenal 4. lig takımına elendi Hakem görür görmez maçı durdurdu
Arsenal 4. lig takımına elendi! Hakem görür görmez maçı durdurdu
11:52
Bir hafta arayla iki acı haber Oğlunun ardından Cem Akaş da hayatını kaybetti
Bir hafta arayla iki acı haber! Oğlunun ardından Cem Akaş da hayatını kaybetti
11:47
Fenerbahçe taraftarı o hocayı istemiyor İlk görüşme haberi sonrası tepkiler çığ gibi
Fenerbahçe taraftarı o hocayı istemiyor! İlk görüşme haberi sonrası tepkiler çığ gibi
11:28
Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia “Namaz kılmaya gittim“ deyip...
Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia! "Namaz kılmaya gittim" deyip...
10:47
Bakan Işıkhan’ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
Bakan Işıkhan'ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
10:31
Korumaya o görüntüler soruldu Mustafa Sarıgül’ü zora sokacak sözler
Korumaya o görüntüler soruldu! Mustafa Sarıgül'ü zora sokacak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 12:52:39. #.0.2#
SON DAKİKA: Naim Arslan'ın ölümüyle sonuçlanan kazada aile yüzde 60 kusura itiraz etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android