Nallıhan\'da Sağanak Yağış Zor Anlar Yaşattı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde sağanak yağış cadde ve sokaklarda taşkınlara neden olurken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde başlayan kuvvetli sağanak yağış hayatı felç etti. Yağan yağış sonrası pazarcı esnafı zor anlar yaşadı, yollar yoğun yağışın etkisiyle su altında kaldı. Yağmurda ıslanan vatandaşlar sığınacak yer aradı. Ekiplerin yağış sebebiyle yaşanan olumsuzluklara karşı müdahalesi devam ediyor. - ANKARA
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