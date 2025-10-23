Nar toplamak isterken canından oluyordu: Kuyuya düşen çocuk kurtarıldı - Son Dakika
Nar toplamak isterken canından oluyordu: Kuyuya düşen çocuk kurtarıldı

23.10.2025 23:43
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, nar toplarken 10 metrelik kuyuya düşen küçük bir kız çocuğu, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın başarılı çalışması sonucu kurtarıldı.

Olay, Yazıkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yazıkent İlkokulu yakınlarında bulunan bir bahçede nar toplamak isteyen F.G. isimli bir kız çocuğu, dikkatsizlik sonucu yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya düştü.

NAR TOPLAMAK İSTEDİ, AZ DAHA CANINDAN OLUYORDU

Küçük kızın düştüğünü fark eden vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, F.G.'yi düştüğü kuyudan çıkarmak için çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışmaları sonucu kuyudan çıkartılan F.G. sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak ambulansla kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı. Küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Bozdoğan, İtfaiye, 3-sayfa, Güncel, Aydın, Çocuk, Yaşam, Nar, Son Dakika

