Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin dava, üçüncü gününde devam edecek.
Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile cesedi taşıdığı tespit edilen komşu Nevzat Bahtiyar, davanın ikinci duruşmasının üçüncü gününde adliyeye getirildi.
Duruşma, saat 10.00'da kaldığı yerden devam edecek. - DİYARBAKIR
Son Dakika › 3.Sayfa › Narin Güran Cinayeti Davası Devam Ediyor - Son Dakika
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