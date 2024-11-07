Narin Güran Cinayeti Davasında İfade - Son Dakika
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Narin Güran Cinayeti Davasında İfade

Tutuklu Enes Güran, kardeşi Narin'in cinayetinde Salim'in suçu olmadığını iddia etti.

07.11.2024 15:39
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Narin Güran cinayeti davasında tutuklu ağabey Enes Güran ifade vermeye başladı. Güran, "Salim Güran'ın öldürme ihtimalini bilmiyorum. Nevzat'ın araç satışından sonra kinlenip plan yaptığını düşünüyorum" dedi.

Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanık hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanmıştı. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün ilk duruşması başlayan davada tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar ile tanıklar mahkemeye getirildi. Sanık ve tanık avukatlarının da hazır bulunduğu mahkemede yargılama başladı.

Tutuklu sanık Enes Güran, "Narin'den haber alamadık, aramaya başladık. Salim Güran'ı hiç görmedim. Baz kayıtlarında belirlenen saatte Salim'in evine gitmedim. O gün kesinlikle Salim'in evine gitmedim. Cezaevine suçlu olarak girmedim. Melike Güran ben biliyordum böyle olacağını diye söyledi. Ben de onları köşeye çektim, bunlar yapılacak zaman mı dedim. Salim Güran'ın öldürme ihtimalini bilmiyorum. Nevzat'ın araç satışından sonra kinlenip plan yaptığını düşünüyorum" diye konuştu.

Diyarbakır Barosu vekilinin sorusuna yanıt veren Enes Güran, kolunu nasıl ısırdığını canlandırarak gösterdi. Enes Güran, "Sırtımdaki izler mısır tarlasında olmadı. Arama sırasında girdiğim yerde oldu. Cezaevinde defalarca başımı duvara vurdum, hiç gördünüz mü? İlk ifadem taşta kan bulunduğu zaman alındı. Kaybolduğu o gün Salim'le hiç telefon görüşmem yok, evine gitmedim. Nevzat ile ilgili bana işkence yapılmadı. Salim ile ilgili işkence yapıldı. Nevzat pis bir insandır. Kekeme bir insan. Nevzat ile Salim Güran arasındaki ilişki, çok iyi dostlar. Nevzat köyün en fakir insanı" şeklinde konuştu.

Mahkeme başkanının "Salim öldürse, Nevzat bunu kaybet dese" şeklindeki sorusuna yanıt veren Enes Güran, "Nevzat bunu yapmaz" cevabını verdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Narin Güran Cinayeti Davasında İfade - Son Dakika

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