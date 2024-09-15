Narin Güran cinayetinde 2 kişi gözaltında

Diyarbakır'da Narin Güran cinayetinde ifadeler doğrultusunda 2 kişi gözaltına alındı.
Merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan, 8 Eylül'de cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor. Narin'in yengesi H.G.'nin ifadesi doğrultusunda 2 kişi gözaltına alındı. İ.K. ve Ş.K., asılsız ihbarlarla olayın seyrini değiştirmekle suçlanıyor.
Gözaltında bulunan toplam 3 kişinin işlemleri sürüyor. - DİYARBAKIR
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