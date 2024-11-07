Narin Güran cinayetinde basın mensuplarının nöbeti başladı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşmasına basın mensupları yoğun ilgi gösterdi.
21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan Narin'in cinayetiyle ilgili olarak anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar, Diyarbakır Adliyesinde hakim karşısına çıktı.
Mahkeme, tutuklu sanıkların yargılanmasına devam ederken, davayı takip etmek isteyen bölgeden ve diğer illerden gelen 100'den fazla basın mensupları, gelişmeleri izlemek için adliye önünde nöbet tutmaya başladı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Narin Güran Davasında Basın Nöbeti - Son Dakika
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