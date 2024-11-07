Narin Güran davasında yürek burkan ifade - Son Dakika
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Narin Güran davasında yürek burkan ifade

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Tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar, Narin Güran cinayetini anlattı. Baba Arif Güran gözyaşlarına boğuldu.

07.11.2024 12:27
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Nevzat Bahtiyar ifade verirken baba Arif Güran gözyaşlarına boğuldu

DİYARBAKIR - Narin Güran cinayetinde tutuklu Nevzat Bahtiyar ifade vermeye başladı. Bahtiyar, "Cezaevindeyken kimse bana para teklifinde bulunmadı. Arif Güran'ın evinin içerisine girdiğimizde Salih Güran ile birlikte evin içerisinde kimseyi görmedim. Sadece Narin'in cansız bedeni vardı" dedi. Bahtiyar ifade verirken Narin'in babası Arif Güran gözyaşlarına boğuldu.

Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanık hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanmıştı. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün ilk duruşması başlayan davada tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar ile tanıklar mahkemeye getirildi. Sanık ve tanık avukatlarının da hazır bulunduğu mahkemede yargılanma başlandı.

Mahkemede ifade veren sanık Nevzat Bahtiyar, "Arabam aşağıdaydı yaya olarak Arif Güran'ın evinin etrafındaydık. Ahırın orada Salih Güran ile buluştuk. Salim dışında kimse yoktu. Salim Güran, bana gel seninle işim var dedi. Salim bana arabaya bin ve beni takip et demedi. Araç içerisinde herhangi bir battaniye görmedim. Savcılık beyanımda korkmuştum. Beni ailemle tehdit ettikleri için savcılıkta o şekilde ifade verdim. Cezaevindeyken kimse bana para teklifinde bulunmadı. Arif Güran'ın evinin içerisine girdiğimizde Salih Güran ile birlikte evin içerisinde kimseyi görmedim. Sadece Narin'in cansız bedeni vardı. Ben herhangi bir bağrışma duymadım. Salim Güran'ın beni eve neden çağırdığını ilk başta bilmiyordum. Narin'in cesedini görünce anladım. Salim Güran bana Yüksel ile birlikte olduğumuzu Narin gördüğü için onu öldürdüm dedi. Salim beni arayıp 'Gel seninle işim var' diyene kadar ben Salim'i görmedim. Salim, ben bahçeyi sularken geldi o zaman gördüm. Evde Narin'in cesedini görünce bana bu cesedi kaybedeceksin dedi. Götürüp bir yere at dedi. Cesedi dere kenarasın götürmemi Salim söyledi. Cesedi parçalamamı söyledi. Ben hayatımda ilk defa ceset gördüm. Beni silahla, seni oğlun Muhammet'i alıp götürüp önce onun kafasına sonra senin kafana sıkarım deyince cesedi alıp götürdüm. Ben Narin'i gördüğümde Narin battaniyeye sarılı değildi. Salim dışarı çıkıp battaniye getirdi. O sırada Narin evde cansız bir şekilde yatıyordu. Battaniyeye sardıktan sonra kendi aracıma götürdüm. Yüksel, Narin'i araca götürdüğümde yukarıda ağlıyordu" dedi.

İfade sırasında Narin'in babası Arif Güran gözyaşlarına boğuldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Narin Güran davasında yürek burkan ifade - Son Dakika

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