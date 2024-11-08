Narin Güran davasında baba Arif Güran fenalaşarak hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Narin Güran davasında baba Arif Güran fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni dere yatağında bulunan Narin Güran'la ilgili duruşmanın ikinci gününde Diyarbakır Barosu Eski Başkanı Nahit Eren'in Narin'in ağabeyi Baran Güran'a kurduğu cümlelerin ardından baba Arif Güran fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

08.11.2024 10:26
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8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülmeye başlayan davanın 2. gününde tutuklu sanıklar, Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden cezaevi nakil araçlarıyla geniş güvenlik önlemi alınarak Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi. Duruşmaya katılanlar, adliye önü ve içerisinde 2 ayrı noktada yapılan aramadan sonra duruşma salonuna alındı.

Tutuklu sanıklar amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını soruşturma aşamasında itiraf eden Nevzat Bahtiyar ve avukatları duruşmada hazır bulundu.

BABA GÜRAN HASTANEYE KALDIRILDI

Davanın 2. gününe tanıkların dinlenmesiyle başlandı. Bugünkü duruşmada ilk olarak ağabey Baran Güran tanık sıfatıyla dinleniyor. Diyarbakır Barosu Eski Başkanı Nahit Eren'in ağabey Baran Güran'a "3 çocuk babası olarak mis gibi kokan Narin'in katilinin peşindeyim. O yüzden Baran sana adli tıpta kardeşini göstermedim, o kokuyu alma diye, sende mis kokusuyla kalsın diye" demesinin ardından Baba Arif Güran sinir krizi geçirdi ve salondan çıkarıldı. Ambulansa alınan baba Güran, hastaneye götürüldü.

Narin Güran davasında baba Arif Güran fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

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Son Dakika 3.Sayfa Narin Güran davasında baba Arif Güran fenalaşarak hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • sudem meliss:
    Numara yapıyor yemezler 54 4 Yanıtla
  • Erhan OĞURLU:
    Çokta sikim de mk 32 21 Yanıtla
  • Mert Tekin:
    Dünden beri aile bireylerini koru beni öldürün diye feryatlar et duaların kabul oluyor bak 34 6 Yanıtla
  • Burhan Demir:
    Baba cok şüpheli.Tam rezil bir aile.Savunmalari hep inkar et , hatırlamıyorum vs. Hakimleri salak zannediyorlar. 40 0 Yanıtla
  • barış özcan:
    Tv lerde fink fink gezerken hiçbirşeyi yoktu, hayatları dümen. Reziller ordusu. 34 2 Yanıtla
  • Murat Tekol:
    inanın müge ablam dahi 3 programda çözer 16 2 Yanıtla
  • Biyo Art:
    Bu adamın kafa dayanmaz yakar kayışı 7 1 Yanıtla
  • Zafer Bekler:
    Ne çok surdu ya kim oldugunu bulamadınız 5 0 Yanıtla
  • Hakan Arslan:
    Şow yapma Kıbrak ?? 1 0 Yanıtla
  • My Way:
    Baba masum.Baba olgun ve dolgun. Seveni çok olur böyle olgunun. 0 1 Yanıtla
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