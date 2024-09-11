Narin Davasında 1 Şüpheli Serbest - Son Dakika
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Narin Davasında 1 Şüpheli Serbest

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden 1'i serbest bırakıldı. 22 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

11.09.2024 22:12
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Narin soruşturmasında 23 şüpheliden 1'i serbest bırakıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden 1'i serbest bırakıldı. 22 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan aralarında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcası Salim Güran'ın eşinin de bulunduğu 23 şüpheliden 1'i jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Diğer 22 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: İHA

Narin Güran, Diyarbakır, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Narin Davasında 1 Şüpheli Serbest - Son Dakika

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