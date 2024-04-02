Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 46 ilde, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 9 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik düzenlenen "Narkoçelik-10" operasyonlarında; 1 ton 19 kg uyuşturucu madde ve 1 milyon 23 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 250 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Narkoçelik-10 Operasyonunda 1 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi, 250 Kişi Yakalandı - Son Dakika
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Çerkezköy, Çorlu ve Ergene ilçelerindeki adreslerde yapılan aramalarda 100 gram sentetik uyarıcı, 76 uyuşturucu hap, 10 gram eroin, hassas terazi ve bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kırklareli'nde, çeşitli suçlardan aranan 76 hükümlü ve 180 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlüler adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilirken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde bir şahsın aracının bıçakla tehdit edilerek gasp edilmesi üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Yapılan inceleme sonucunda şüphelinin kimliği belirlendi ve operasyon düzenlendi. Şüpheli yakalanırken, gasp edilen araç sahibine teslim edildi. Soruşturma ise devam ediyor.
İzmir'in Bornova ilçesinde emanet ettiği parasını geri alamadığı için kuyumcuyu öldüren ve cesedini otomobilin bagajında gezdiren cinayet zanlısı, kadın kimliğiyle yakalandı. Zanlı, bekçileri kandırmak istese de başarılı olamadı. Polis ekipleri, basın mensuplarının görüntü çekmesini engelledi.
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından düzenlenen 'Narkoçelik-10' operasyonlarında 46 ilde 1 ton 19 kg uyuşturucu madde ve 1 milyon 23 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 250 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşanan olayda, Umut Akbaş isimli bir baba, evinde tabancayla kızlarından birini öldürdü, diğerini yaraladı ve ardından intihar etmeye çalıştı. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Maalesef, yaralılardan biri kurtarılamadı ve baba ile diğer kızının hayati tehlikesi devam ediyor. Olayın sebebi olarak baba Umut Akbaş'ın psikolojik sorunları ve boşanma sürecindeki problemleri olduğu belirtiliyor.
İstanbul Üsküdar sahilinde kıyafetlerini çıkarıp kişisel eşyalarını bırakarak denize atlayan şahıs, kısa bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu. İhbar sonrası olay yerine gelen ekipler geniş çaplı arama başlattı.
Üsküdar sahil yolunda bir vatandaş, iddiaya göre kıyafetlerini çıkarıp kişisel eşyalarını bırakarak denize atladı. Şahıs, denizde bir süre yüzdükten sonra gözlerden kayboldu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ekiplerini aradı. Ekipler durumu sahil güvenlik ekiplerine ve kıyı emniyetine bildirdi. Olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri ve kıyı emniyeti ekipleri sahil şeridi boyunca geniş çaplı arama başlattı.
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