Narkoçelik-10 Operasyonunda 1 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi, 250 Kişi Yakalandı

İzmir'de bir baba 1 çocuğunu öldürüp diğerini yaraladı ve İntihar girişiminde bulundu

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşanan olayda, Umut Akbaş isimli bir baba, evinde tabancayla kızlarından birini öldürdü, diğerini yaraladı ve ardından intihar etmeye çalıştı. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Maalesef, yaralılardan biri kurtarılamadı ve baba ile diğer kızının hayati tehlikesi devam ediyor. Olayın sebebi olarak baba Umut Akbaş'ın psikolojik sorunları ve boşanma sürecindeki problemleri olduğu belirtiliyor.