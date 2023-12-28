Narkogüç-41 Operasyonunda 418 Zehir Taciri Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 41 ilde uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen "Narkogüç-41" operasyonlarında 418 zehir tacirinin yakalandığını ve 1 ton 480 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ve Jandarma Genel Komutanlığı İl Jandarma Komutanlıklarınca 354 ekip, bin 225 personel, 4 hava aracı ve 22 narkotik köpeğinin katılımıyla 41 ilde gerçekleştirilen "Narkogüç-41" operasyonlarında 418 zehir tacirinin yakalandığını, 1 ton 480 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. - ANKARA