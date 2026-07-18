Narlıdere\'de Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

İzmir'in Narlıdere ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yangın, Narlıdere ilçesinde ormanlık alanda saat 12.10'da çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere, 4 uçak, 6 helikopter, 25 arazöz, 5 su ikmal ve 3 dozerle havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor. - İZMİR