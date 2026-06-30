Narman Belediye Başkanı Aydemir Adem Kınalı\'ya soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı Erzurum'un Narman ilçe Belediye Başkanı Aydemir Adem Kınalı hakkında, sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaralanan 10 yaşındaki Murat Tutar olayı ilgili soruşturma izni verdi.

Erzurum'un Narman ilçesi Sütpınar Mahallesi'nde 11 Mart 2023'te meydana gelen olayda; iftar öncesi ekmek almak için evden çıkan 4. sınıf öğrencisi Murat Tutar (10), çevrede dolaşan köpekleri saldırısına uğrayarak ağır şekilde yaralanmıştı. Kendi çabasıyla köpeklerin elinden kurtulmaya çalışan küçük çocuğun imdadına, son anda komşusu yetişmişti. Kanlar içinde kalan çocuk, ailesi tarafından önce Narman İlçe Devlet Hastanesi'ne götürülmüş, buradaki ilk müdahale sonrası Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakım ünitesine alınmıştı. Tedavisi tamamlanan Murat Tutar daha sonra köyüne dönmüştü. Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin ve dönemin Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi tedavisi devam eden Murat Tutar'ı Erzurum Şehir Hastanesi'nde ziyaret etmişti.

Başkan Kınalı'ya soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı'nca konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Erzurum'un Narman ilçesinde ise sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısı sonucu 10 yaşındaki Murat Tutar isimli evladımız vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmıştır. Narman Belediyesince sorumluluk alanındaki sahipsiz hayvanların uzun süre toplanmadığı ve bu ihmal sonucunda meydana gelen köpek saldırısında belediyenin mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilmiştir. Toplanan bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan değerlendirmeler neticesinde; görev ve sorumluluklarını mevzuata uygun şekilde yerine getirmedikleri değerlendirilen Narman Belediye Başkanı Aydemir Adem Kınalı hakkında soruşturma izni verilmiştir. Bakanlığımız, vatandaşlarımızın can güvenliğini koruma ve kamu görevlilerinin sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmesini sağlama konusundaki kararlılığını titizlikle sürdürecektir" denildi. - ERZURUM