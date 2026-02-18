NATO, TCG Gaziantep'in Görüntülerini Paylaştı

NATO, Akdeniz'de icra edilen Deniz Muhafızı Operasyonu kapsamında operasyonu komuta eden TCG Gaziantep firkateynine ilişkin görüntüler paylaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) NATO bünyesindeki tatbikatlarda hünerlerini sergilemeye devam ediyor. NATO Müttefik Deniz Komutanlığının (MARCOM), sosyal medya hesabı üzerinden Akdeniz'de icra edilen Deniz Muhafızı Operasyonu kapsamında yılın ilk odaklı operasyonuna komuta eden TCG Gaziantep firkateynine ait görüntüler paylaştı.

MARCOM tarafından yapılan açıklamada, "Ortaklık önemlidir. İşbirliği bizim işimizdir. NATO'nun Akdeniz'deki Deniz Muhafızı Operasyonu, durum farkındalığını, caydırıcılığı ve deniz güvenliğini artırırken, Müttefik Donanmalar arasındaki uyumu geliştirme fırsatı sunmaktadır. Amiral gemisi TCG Gaziantep, deniz faaliyetlerini izlemek ve bölgedeki farkındalığı sürdürmek için üç haftadan fazla süren devriyeler sırasında müttefik denizaltılar, uçaklar ve personel tarafından desteklendi. Birlikte çalıştığımızda en güçlü halimize ulaşırız" denildi. - BRÜKSEL