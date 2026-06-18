Navigasyon hatası sürücüyü dereye uçurdu - Son Dakika
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Navigasyon hatası sürücüyü dereye uçurdu

Navigasyon hatası sürücüyü dereye uçurdu
18.06.2026 02:11
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Bursa'da navigasyonun yanlış göstermesi sonucu genç sürücü dereye düştü, hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da iddiaya göre navigasyonun yanlış göstermesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü dereye uçtu. Yaşanan kazada genç sürücü yaralandı.

Kaza, 11 Eylül Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Talha G. (19) idaresindeki 16 TG 830 plakalı otomobil, navigasyonun yanlış göstermesi sonucu sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, refüjü aşarak dereye uçtu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan genç, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası dereye uçan otomobil, vinç çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Olaylar, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Navigasyon hatası sürücüyü dereye uçurdu - Son Dakika

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