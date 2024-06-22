Nazilli Belediyesi, Kahvederesi'ndeki Yangına Müdahale Etti - Son Dakika
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Nazilli Belediyesi, Kahvederesi'ndeki Yangına Müdahale Etti

Nazilli Belediyesi, Kahvederesi\'ndeki Yangına Müdahale Etti

Nazilli'ye bağlı Kahvederesi mahallesinde çıkan yangında Nazilli Belediyesi su arasözleri ve personelleriyle bölgedeki ekiplere su takviyesi yaparak yangının kontrol altına alınmasına yardımcı oldu.

22.06.2024 13:57  Güncelleme: 13:59
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Nazilli'ye bağlı kırsal Kahvederesi mahallesinde gece yarısı çıkan yangında 8-10 dönümlük alan görürken Nazilli Belediyesi'ne ait su arasözleri ve personelleri bölgedeki ekiplere su takviyesi yaparak yangının daha kısa sürede kontrol altına alınıp söndürülmesine yardımcı oldu.

Nazilli'ye 20 km uzaklıkta bulunan Kahvederesi'nde yangın ihbarının alınmasının ardından Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik'in talimatı ile Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne ait su tankerleri yangın bölgesine ivedilikle ulaşarak Orman Genel Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir İtfaiye Ekipleri'ne yardımcı olarak yangının kısa sürede söndürülüp kontrol altına alınmasına katkıda bulundu. Yangında 8-10 dönüm alan zarar görürken daha da büyümeden önlenmesi mahalle halkını sevindirdi.

Yaz aylarının yangınlara karşı büyük tehlike arz ettiğini belirten Başkan Tetik, "Ülkemizde ve bölgemizde yaz ayları çok sıcak çok etkili yaşanıyor. Bununla birlikte ormanlık alanlarımızda doğabilecek en küçük tedbirsizlik dikkatsizlik büyük yangınlara tehlikelere yol açabilmektedir. Nazilli'mizi ormanlarımızı yeşillik alanlarımızı korumak adına tüm herkesi çok dikkatli olmaya önlemleri almaya davet ediyorum geçmiş olsun" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Nazilli, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Nazilli Belediyesi, Kahvederesi'ndeki Yangına Müdahale Etti - Son Dakika

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