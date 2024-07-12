Nazilli'de 3 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Nazilli'de 3 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 3 kilogram uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

12.07.2024 22:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri kent genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüyor. Zehir tacirlerine göz açtırmayan narkotik ekipleri gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, aldıkları bir istihbaratı değerlendiren ekipler Aydın'a yüklü miktarda uyuşturucu madde sokmaya çalışan S.T. isimli şahsı takibe aldı. Operasyon için düğmeye basan ekipler S.T.'yi kullandığı araç ile birlikte kovalamaca sonucu kıskıvrak yakaladı. Araçta yapılan aramalarda narkotik köpeği CAT aracın bagaj kısmına zulalanmış olan uyuşturucu maddeyi buldu. Narkotik ekipleri devam eden çalışmalarda S.T.'nin uyuşturucu madde sakladığını tespit ettiği evde de arama yaptı. Ev ve araçta yapılan amalarda toplamda 3 kilogram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan S.T. emniyetteki işlemlerinin ardından Nazilli Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan S.T. çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Operasyon, Nazilli, Aydın, Narkotik Suçlar, Güvenlik, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Nazilli'de 3 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “3.Dünya Savaşı“ çıkışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "3.Dünya Savaşı" çıkışı
21:56 NATO’da ülkemize yeni görev mi verilecek Erdoğan: Türkiye’nin böylesi bir makamda temsil edilmesi olağandır NATO'da ülkemize yeni görev mi verilecek? Erdoğan: Türkiye'nin böylesi bir makamda temsil edilmesi olağandır
21:00 Erdoğan’dan NATO Zirvesi dönüşü Suriye açıklaması: Hakkaniyetli bir barış en çok bize fayda sağlayacak Erdoğan'dan NATO Zirvesi dönüşü Suriye açıklaması: Hakkaniyetli bir barış en çok bize fayda sağlayacak
19:19 2 kent dakikalar içerisinde suya gömüldü, 50 ev tahliye edildi 2 kent dakikalar içerisinde suya gömüldü, 50 ev tahliye edildi
19:01 Şehidin acılı babasından bölücü terör örgütüne tokat gibi sözler: Ben de Kürdüm ulan Allahsızlar Şehidin acılı babasından bölücü terör örgütüne tokat gibi sözler: Ben de Kürdüm ulan Allahsızlar
20:58 İYİ Partili başkanın oğlu serinlemek için girdiği sudan bir daha çıkamadı İYİ Partili başkanın oğlu serinlemek için girdiği sudan bir daha çıkamadı
18:42 İzmir’de 300 milyon TL dolandırıcılık yapan banka şube müdürü tutuklandı İzmir'de 300 milyon TL dolandırıcılık yapan banka şube müdürü tutuklandı
18:41 Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
18:23 İstanbul Valisi Davut Gül’den vatandaşlara 15 Temmuz çağrısı: Hadi İstanbul’umuzu şanlı bayrağımızla donatalım İstanbul Valisi Davut Gül'den vatandaşlara 15 Temmuz çağrısı: Hadi İstanbul'umuzu şanlı bayrağımızla donatalım
18:21 Komşuda Kovid-19 alarmı Vakalar arttı, yaşlılara ve riskli gruplara uyarılar yapılıyor Komşuda Kovid-19 alarmı! Vakalar arttı, yaşlılara ve riskli gruplara uyarılar yapılıyor
17:32 Cami imamının ilginç sitemi, tabelayı gören namaza geliyor Cami imamının ilginç sitemi, tabelayı gören namaza geliyor
16:53 Işığa yakalanmamak için gaza bastı İrem’i hayattan koparan sürücüye, isyan ettiren karar Işığa yakalanmamak için gaza bastı! İrem'i hayattan koparan sürücüye, isyan ettiren karar
16:42 Kurye Ata Emre Akman’ı öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası verildi Kurye Ata Emre Akman'ı öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2024 23:03:40. #1.12#
SON DAKİKA: Nazilli'de 3 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement