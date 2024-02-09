Nazilli\'de 75 Bin TL Değerinde Malzeme Çalan Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

3.Sayfa

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 3 şahsa ait yaklaşık 75 bin TL'lik malzeme çalan hırsızlık şüphelisi jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda kıskıvrak yakalandı.

Olay, Toygar ve Esenköy Mahallelerinde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 şahsa ait yaklaşık 63 bin TL değerinde su motoru, kasnak, traktör şaftı, kasnak, 2 adet kasnak mili; Esenköy Mahallesinde ise bir şahsın yaklaşık 10 bin TL değerinde su dürbünün kimliği belirsiz kişi yada kişilerce çalındı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerlerine gelen Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hırsızlık olaylarının aydınlatılması için çalışma başlattı. Yapılan detaylı araştırma sonucu 3 hırsızlık olayının U.A. isimli şüpheli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Şüpheli şahsın, suç eşyasından bazı malzemeleri M.D. isimli şahsa sattığı belirlendi. U.A. isimli şüpheli şahıs çalıntı malzemeler ile birlikte Bozdoğan ilçesinde düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN