Nazilli\'de 75 Bin TL Değerinde Malzeme Çalan Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 3 şahsa ait yaklaşık 75 bin TL'lik malzeme çalan hırsızlık şüphelisi jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda kıskıvrak yakalandı.
Olay, Toygar ve Esenköy Mahallelerinde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 şahsa ait yaklaşık 63 bin TL değerinde su motoru, kasnak, traktör şaftı, kasnak, 2 adet kasnak mili; Esenköy Mahallesinde ise bir şahsın yaklaşık 10 bin TL değerinde su dürbünün kimliği belirsiz kişi yada kişilerce çalındı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerlerine gelen Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hırsızlık olaylarının aydınlatılması için çalışma başlattı. Yapılan detaylı araştırma sonucu 3 hırsızlık olayının U.A. isimli şüpheli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Şüpheli şahsın, suç eşyasından bazı malzemeleri M.D. isimli şahsa sattığı belirlendi. U.A. isimli şüpheli şahıs çalıntı malzemeler ile birlikte Bozdoğan ilçesinde düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN
İstanbul'daki Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde Atatürk'ün fotoğrafını yakasına takmayan personel ile buna tepki gösteren diğer personeller hakkında başlatılan soruşturmada karar çıktı. Disipline sevk edilen personeller Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan, sosyal belediyecilik anlayışının altını çizerek, tüm toplumsal kesimlere karşı hassas belediyecilik hizmetleri sunacaklarını söyledi.
Yüksek kar getirili ''Fatih Terim Fonu'' vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
Gürcistan'ın Rustavi kentindeki bir çarşıda gerçekleşen saldırıda, 36 yaşındaki bir saldırgan 4 kişiyi öldürdü ve 1 kişiyi yaraladı. Saldırgan polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde seyir halindeki bir tırın dorsesinin arka kapısı açıldı ve içerisindeki paletler yola düştü. Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda balıklar toplandı ve yem üretimi yapan firmalara götürüldü.
Melihcan ÇALIŞKAN /İSTANBUL, SULTANAHMET'TE tramvayın yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İnci Taneleri dizisiyle ünlenen Erkal Sonel ile Ankara'da bir pavyona giden Tuğba Ekinci, O Şimdi Asker şarkısını söyleyerek kalça dansı yaptı.
Transfer döneminin sonlarına gelinirken Hatayspor, Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmak üzere anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılılarda forvet rotasyonunda bulunan Halil, sezon sonuna kadar Hatayspor'a kiralandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Nazilli'de 75 Bin TL Değerinde Malzeme Çalan Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?