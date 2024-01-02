Nazilli\'de ambulansı takip eden şahıs trafik kazası geçirdi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde babasının içerisinde bulunduğu ambulansı hastane yolunda takip eden bir şahıs geçirdiği trafik kazası sonucu yaralandı.

Olay, Sailer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.C. isimli şahıs daha önce beyin kanaması geçiren babasının tansiyonun yükselmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine mahalleye gelen sağlık ekipleri şahsa ilk müdahalesini yaparak ambulansla hastaneye kaldırmak istedi. Hastane yolunda babasının içerisinde bulunduğu ambulansı 25 ACC 773 plakalı otomobil ile takip eden F.C.'nin kullandığı araç, virajlı yolda sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Otomobilde sıkışan sürücü yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı sonrasında bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri F.C.'yi sıkıştığı otomobil içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahalesi yapılan F.C. ambulansla babası ile aynı hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN