Nazilli'de Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Nazilli'de Aranan Şahıs Yakalandı

Nazilli\'de Aranan Şahıs Yakalandı

14 aydır takip edilen A.B., 18 yıl hapis cezasıyla yakalanıp cezaevine gönderildi.

04.10.2024 10:06
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde 14 aydır takip edilen, 18 yıl hapis cezası bulunan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Nazilli Asayiş Büro Amirliği ekipleri aranan şahıslara yönelik yaptıkları çalışmalarda yaklaşık olarak 14 aydır takip edilen ilçeye farklı tarihlerde giriş çıkış yapan A.B. isimli şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın, kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından 18 yıl 22 gün hapis cezası olduğu tespit edildi. Şahıs işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Ayrıca son 15 günde aralarında 155 yıl, 30 yıl, 18 yıl ve 15 yıl süre ile aranması olan şahısların yani sıra 52 şahıs daha Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanırken, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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