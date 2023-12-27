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Nazilli'de çocuk ağrı kesici içince fenalaştı - Son Dakika
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Nazilli'de çocuk ağrı kesici içince fenalaştı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde karnı ağrıdığı için çok sayıda ağrı kesici içen çocuk, fenalaşarak yoğun bakıma kaldırıldı. Olayın ardından inceleme başlatıldı.

Nazilli\'de çocuk ağrı kesici içince fenalaştı
27.12.2023 - 17:02,
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde karnı ağrıdığı için çok sayıda ağrı kesici içen çocuk, fenalaşarak yoğun bakıma kaldırıldı.

Olay, Nazilli ilçesinde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.E.A. isimli yaşı küçük çocuk karnı ağrıdığı için 3 adeta ağrı kesici hap ve 5 adet de küçükler için olan ağrı kesici hap içti. Çok sayıda içtiği haplardan dolayı fenalaşan H.E.A., ailesi tarafından Nazilli Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirildi. Yapılan müdahalelerin ardından küçük çocuğun hayati tehlikesi olduğu tespit edilirken, H.E.A. acil yoğun bakımına kaldırıldı. Yaşanan durumun ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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