Nazilli'de Hırsızlık: 25 Bin TL'lik Kablo Çalındı - Son Dakika
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Nazilli'de Hırsızlık: 25 Bin TL'lik Kablo Çalındı

Nazilli\'de Hırsızlık: 25 Bin TL\'lik Kablo Çalındı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde hırsız, kesilen internet kablosu ile yakalanıp tutuklandı.

06.03.2025 13:49
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir iletişim firmasına ait yaklaşık değeri 25 bin TL olan internet kablosunu keserek çalan hırsızlık şüphelisi jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Gedikaltı Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iletişim firmasına ait yaklaşık değeri 25 bin TL olan internet kablosunun kesilerek çalındı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan detaylı araştırma sonucu olayı hırsızlık suçundan 3 ayrı suç kaydı bulunan O.Ç.'nin gerçekleştirdiği tespit edildi. O.Ç. Esenköy Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Nazilli'de Hırsızlık: 25 Bin TL'lik Kablo Çalındı - Son Dakika

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