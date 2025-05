Nazilli\'de Kırsal Öğrencilere Afet Farkındalığı Eğitimi

Nazilli Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, coğrafi şartları nedeniyle afetlere karşı daha hassas olan kırsal mahallelerde ilköğretim okulu öğrencilerine yönelik kapsamlı afet farkındalığı eğitimi düzenledi.

Nazilli Afet Acil Durum Birimi (NAFAD), Bozdoğan Meslek Yüksekokulu ve Aile Destek Merkezi Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) ile Bekirler, Aksu, Kızıldere ve Işıklar İlköğretim Okulları'nda gerçekleştirilen eğitimlerde deprem, yangın ve sel gibi sıkça rastlanabilecek doğal afetler öncesinde, sırasında ve sonrasında hayatta kalma becerilerini artıracak doğru davranış biçimleri uygulamalı olarak anlatıldı.

Acil durum çantası hazırlamanın püf noktaları, güvenli toplanma alanlarının bilinmesi ve genel afet bilinci konularında da detaylı bilgilendirmelerin yapıldığı programda kırsal alanların coğrafi yapısı itibarıyla sel, orman yangını ve heyelan gibi afetlere karşı daha kırılgan bir konumda olduğuna dikkat çekildi.

Eğitimlerin artarak devam edeceğini belirten Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; "Sorumluluk alanımızın her noktasına eşit derecede özen gösteriyoruz. Afete hazırlık konusunda yürüttüğümüz kapsamlı çalışmaların önemli bir ayağını da bu eğitimler oluşturuyor. Bu hafta içerisinde toplam beş eğitim kurumu ve bir sosyal yardımlaşma merkezimizde afet farkındalığı eğitimlerini tamamladık. Hedefimiz, her mahallemizin ve her okulumuzun bu hayati bilince erişmesini sağlamak. Bu yöndeki çalışmalarımız kesintisiz olarak devam edecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN