Aydın'ın Nazilli ilçesinde resmi polis aracıyla minibüsün çarpıştığı trafik kazasında 2'si polis memuru olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 A 8646 plakalı resmi polis aracı ile M.A. yönetimindeki 09 CCH 64 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle polis aracının sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan polis memurları, minibüs sürücüsü, minibüste yolcu olarak bulunan H.A., E.Ç., N.Ö. ve H.K. de kazada yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlatırken, yaralı polis memurlarından birisinin Aydın Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.