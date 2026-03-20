Nazilli\'de Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde aynı yönde seyir halindeyken önündeki araca çarptığı iddia edilen motosiklet, park halindeki bir başka araca çarparak yol kenarına savruldu, kazada motosiklette yolcu konumunda bulunan 1 kişi yaralandı.

Kaza, Nazilli ilçesi Yıldıztepe Mahallesi Muammer Hastepe Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 35 CGG 266 plakalı motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle önünde seyreden ve 530 Sokak'a dönüş yapmak isteyen 09 CAG 29 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hakimiyeti kaybolan motosiklet, park halindeki 35 JA 3250 plakalı bir başka otomobile çarparak yol kenarına savruldu. Motosiklette yolcu konumunda bulunan 1 kişi yaralanırken, vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralının ayağında kırık meydana geldiği ve hayati tehlikesinin bulunmadoğı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN