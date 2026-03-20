Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nazilli'de Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

20.03.2026 14:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosiklet, önündeki araca çarpıp diğer araca savruldu; 1 kişi yaralandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde aynı yönde seyir halindeyken önündeki araca çarptığı iddia edilen motosiklet, park halindeki bir başka araca çarparak yol kenarına savruldu, kazada motosiklette yolcu konumunda bulunan 1 kişi yaralandı.

Kaza, Nazilli ilçesi Yıldıztepe Mahallesi Muammer Hastepe Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 35 CGG 266 plakalı motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle önünde seyreden ve 530 Sokak'a dönüş yapmak isteyen 09 CAG 29 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hakimiyeti kaybolan motosiklet, park halindeki 35 JA 3250 plakalı bir başka otomobile çarparak yol kenarına savruldu. Motosiklette yolcu konumunda bulunan 1 kişi yaralanırken, vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralının ayağında kırık meydana geldiği ve hayati tehlikesinin bulunmadoğı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Güvenlik, 3. Sayfa, Nazilli, Ulaşım, Aydın, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2026 14:52:35. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.