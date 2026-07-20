Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir otomobilde yangın çıktı. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken durduğu yerde yanan Tofaş Marka otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yeni Mahallesi 239. sokakta M.E. isimli sürücü park halinde bulunan 09 RF 863 plakalı otomobilini çalıştırdıktan sonra aracın ön kısmından dumanların yükseldiğini gördü. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Otomobil kullanılmaz hale geldi. - AYDIN
Son Dakika › 3. Sayfa › Nazilli'de Park Halindeki Araç Yandı - Son Dakika
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