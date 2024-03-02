Aydın'ın Nazilli ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen trafik kazası sonrasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybetti.
Kaza, 28 Şubat Çarşamba günü Yeşil Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burak Aşkın (27) yönetimindeki motosiklet, seyir halindeyken sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü Aşkın ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Aşkın'a ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Buradaki tedavisinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Aşkın doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Aşkın'ın ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu. - AYDIN
Son Dakika › 3.Sayfa › Nazilli'de trafik kazası sonucu ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde toplam 255 emniyet müdürlüğü personelinin katılımıyla şok asayiş, trafik, narkotik ve huzur uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamalar sonucunda 9 aranan şahıs yakalanırken, 8,33 gram Bonzai, 0,25 gram Metamfetamin, 2 adet sentetik hap, 1 adet otomatik av tüfeği ve 1 adet çifte av tüfeği ele geçirildi.
İrem Gül'ün kaybolmasıyla ilgili olarak yapılan soruşturmada, sanık Murat Önver'in polislere söylediği 'Ben sakinim, çok sakinim, sakin kalmadığım zaman adam öldürüyorum. Öldürüyorum, gömüyorum kimse bulamıyor' sözleri nedeniyle beraat kararı bozuldu. Yeniden yapılan yargılamada Önver, İrem Gül'ü öldürmekten müebbet hapis cezasına çarptırıldı ve tutuklandı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü Mustafa Han hayatını kaybetti. Kazanın ardından sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan kontrolde sürücünün traktör altında kalarak hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kırklareli'nde yapılan operasyonda, kaçak içki ticareti yapıldığı bilgisi üzerine 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 21 litre kaçak içki, 41 kilogram tütün, 70 elektronik sigara likiti, 800 sigara paketleme kutusu ve 39 bin 96 makaron ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Denizli'de konteyner, ahşap ev ve römork gibi ürünlerin ilanlarını veren dolandırıcı şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda 21 şüpheli yakalandı. Şebeke, mağdurlardan para alarak sahte fatura ve videolarla ürünün gönderildiğini söylüyordu.
Sultanbeyli'de bir sürücü, otomobiliyle sokakta manevra yaparken direksiyon hakimiyetini kaybederek başka bir araca çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Herhangi bir yaralanma olmazken, iki araçta da hasar meydana geldi.
Antalya'nın Kepez ilçesinde, Göksu Mahallesi'nde bir kişi tarafından yol kenarında hareketsiz yatan bir kadın cesedi bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Kimlik çıkmayan ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yılanlı köyünde yaşayan R.H, atının eyerini çaldığını iddia ettiği Eyüp Ballı ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.H, evden getirdiği silahla ateş ederek Ballı'yı öldürdü. Olay yerinde hayatını kaybeden Ballı'nın cansız bedeni, otopsi için Varto Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan R.H, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Jandarma ekipleri, köyde güvenlik önlemi aldı.
Tekirdağ'da yapılan operasyonda tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 7 sikke ve 2 dedektör ele geçirildi. İki şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından gözaltına alındı. Ayrıca Süleymanpaşa ilçesinde bir zanlının üst aramasında ruhsatsız tabanca bulundu ve gözaltına alındı. Çerkezköy ilçesinde ise bir otomobilde gümrük kaçağı 125 elektronik sigara ele geçirildi ve sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.
Bahçelievler'de bir kişi, lüks otomobilin içerisinde kafasından vurulmuş halde bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Olay yerinde yapılan incelemelerde 1 adet tabanca bulundu. Şahsın kimliği henüz belirlenemedi.
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