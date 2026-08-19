Nazilli\'de Uyuşturucu İki Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki şüpheli uyuşturucu alışverişi yaptığı esnada suçüstü yakalandı.

Olay, Nazilli ilçesi Çapahasan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik faaliyet kapsamında gerçekleştirdiği çalışmada S.K. (57) isimli şahsı, Ö.A. (37) isimli şahısla uyuşturucu alışverişi yaptığı esnada suçüstü yakaladı. S.K.'nın aracında ve ikametinde yapılan aramada 996 gram kubar esrar, 1'er gramlık satışa hazır hale getirilmiş 19 paket kubar esrar, 1 adet cep telefonu, 1 adet tabanca, 170 bin TL nakit para ele geçirildi. Ö.A.'nın üzerinde yapılan aramada ise 1'er gramlık satışa hazır hale getirilmiş 2 paket kubar esrar ve 1 adet cep telefonu bulundu. Yakalanarak gözaltına alınan iki şüpheli gerekli işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.