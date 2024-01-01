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Nazilli'de Uyuşturucu Kullanan 4 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Nazilli'de Uyuşturucu Kullanan 4 Şüpheli Yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yapılan denetimlerde uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 4 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Nazilli\'de Uyuşturucu Kullanan 4 Şüpheli Yakalandı
01.01.2024 - 11:33,
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu kullandığı tespit edilen 4 şüpheli jandarma ekiplerine takıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, Nazilli ilçesinde uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre ekipler devriye esnasında şüphe üzerine 4 kişiyi durdurdu. Kontrollerin ardından H.F., S.A., M.B.A. ve T.K. isimli 4 şüphelinin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Jandarma, Nazilli, Aydın, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Nazilli'de Uyuşturucu Kullanan 4 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika


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