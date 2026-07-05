Nazilli'deki zirai alan yangını söndürüldü - Son Dakika
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Nazilli'deki zirai alan yangını söndürüldü

Nazilli\'deki zirai alan yangını söndürüldü
05.07.2026 18:29  Güncelleme: 18:31
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 1 hektarlık alan zarar gördü, çıkış nedeni araştırılıyor.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Dallıca Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından tamamen söndürülürken toplamda 1 hektarlık alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Aydın, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nazilli'deki zirai alan yangını söndürüldü - Son Dakika

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