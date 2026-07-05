Nazilli\'deki zirai alan yangını söndürüldü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Dallıca Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından tamamen söndürülürken toplamda 1 hektarlık alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - AYDIN