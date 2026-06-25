Nazilli\'de zirai alan yangını

Aydın'ın Nazilli ilçesinde zirai alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Bozyurt Mahallesi'ndeki zeytşnlik arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarının ardından bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangın bölgesinde havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. - AYDIN