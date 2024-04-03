Nazilli'de faaliyet gösteren özel bir okulun öğrencileri polis haftasını kutlamak için İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.
İlçe Emniyet Müdürü Şafak Yıldırım makamında ağırladığı minik öğrencilerle yakından ilgilenerek merak ettikleri tüm soruları cevapladı. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın kendilerini mutlu günlerinde yalnız bırakmamalarından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Şafak Yıldırım öğrencilere çeşitli ikramlarda bulundu.
Emniyet Hizmetlerinde kullanılan araçları tanıtan İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli ekipler polislik mesleği ve görev alanları hakkında minik öğrencileri bilgilendirdi. - AYDIN
Son Dakika › 3.Sayfa › Nazilli'deki Özel Okul Öğrencileri Polis Haftasını Kutladı - Son Dakika
Avcılar'da bir özel halk otobüsü şoförü, önünde yaşanan kaza sonrası kalabalık bir grubun saldırısına uğradı. Otobüsün içerisine kadar giren saldırganlar, şoför Tahir Atakum'u tekme ve yumruklarla darp etti. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Şoför, darp raporu alarak saldırganlardan şikayetçi olacağını belirtti.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde 10 gün önce kaybolan ve en son Dicle Nehri kenarında görülen 16 yaşındaki Muhammed Bavli'yi arama çalışmaları sürüyor.
Muş'un Şenyayla bölgesinde meydana gelen kazada, bir otomobil takla atarak alev aldı. Araçta bulunan sürücü ve yanındaki kişi son anda araçtan çıkarak canlarını kurtardı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde LPG yüklü tankerin arıza sebebiyle yol kenarında park halinde duran tahıl yüklü tıra çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Patlama ihtimaline karşı güvenlik önlemleri alındı.
Şırnak Valiliği, kentte düzenlenecek gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu. Yasak, il merkezi ve ilçeler dahil olmak üzere tüm il sınırlarını kapsamaktadır.
Samsun'un İlkadım ilçesinde, hasta taşıyan bir panelvan aracın kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobile arkadan çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, iki aile arasındaki arazi anlaşmazlığı sebebiyle silahla tehditlerde bulunan A.İ'nin evinde yapılan aramada, 3 uzun namlulu silah, av tüfeği, 15 şarjör ve 171 mermi ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı ve jandarmaya teslim edildi.
Tunceli'nin Hozat ilçesinde Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından elde edilen bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütüne ait 2 sığınakta patlayıcı madde, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Sığınaklar imha edildi.
Yalova kent merkezinde bir şahsın çırılçıplak şekilde sokaklarda dolaşması vatandaşları şaşırttı. Olay cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
Bursa'nın Gündoğdu Köyü'nde ormanı yaktığı iddiasıyla tutuklanan Ali Öner, mahkemeden 'Kasten orman yakmak' suçundan 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin lira ceza aldı. Yangın, itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınmıştı.
İzmir'in Bornova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, kumar oynarken yakalanan 161 kişiye toplam 1 milyon 34 bin 425 lira para cezası kesildi. Ayrıca, kumar oynamak için kullanılan malzemelere el konuldu ve işletme sahipleri hakkında yasal işlem başlatıldı.
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