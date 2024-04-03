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Nazilli'deki Özel Okul Öğrencileri Polis Haftasını Kutladı - Son Dakika
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Nazilli'deki Özel Okul Öğrencileri Polis Haftasını Kutladı

Nazilli\'deki Özel Okul Öğrencileri Polis Haftasını Kutladı

Nazilli'de faaliyet gösteren özel bir okulun öğrencileri, polis haftasını kutlamak için İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti. İlçe Emniyet Müdürü Şafak Yıldırım, minik öğrencilerle yakından ilgilenerek sorularını cevapladı ve çeşitli ikramlarda bulundu. Emniyet Hizmetlerinde kullanılan araçları tanıtan ekipler, minik öğrencilere polislik mesleği ve görev alanları hakkında bilgi verdi.

03.04.2024 13:09
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Nazilli'de faaliyet gösteren özel bir okulun öğrencileri polis haftasını kutlamak için İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

İlçe Emniyet Müdürü Şafak Yıldırım makamında ağırladığı minik öğrencilerle yakından ilgilenerek merak ettikleri tüm soruları cevapladı. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın kendilerini mutlu günlerinde yalnız bırakmamalarından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Şafak Yıldırım öğrencilere çeşitli ikramlarda bulundu.

Emniyet Hizmetlerinde kullanılan araçları tanıtan İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli ekipler polislik mesleği ve görev alanları hakkında minik öğrencileri bilgilendirdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Nazilli, Güvenlik, 3.Sayfa, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Nazilli'deki Özel Okul Öğrencileri Polis Haftasını Kutladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nazilli'deki Özel Okul Öğrencileri Polis Haftasını Kutladı - Son Dakika
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