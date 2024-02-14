Nazilli\'deki Patlama Davasında İkinci Duruşma Görüldü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 30 Aralık 2022 tarihinde bir restoranda meydana gelen ve 8 kişinin öldüğü patlamaya ilişkin davanın ikinci duruşması görüldü.
Altıntaş Mahallesi'ndeki bir restoranda 8 kişinin hayatını kaybettiği tüp patlamasına ilişkin geçen yıl hazırlanan iddianamede, 9 şüphelinin 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. İkinci duruşmada, tutuklu bulunan işletmeci L.Y. serbest kalırken, tutuklu şüphelilerden M.G.B'nin de yetkisi ve yeterliliği olmadığı halde tüp değişimi yaptığı, döner tezgahını kapatıp sıcak yüzeyin soğumasını beklemeden tüpü söktüğü belirtilen iddianamede, vanaları kapatıp sökeceği tüpü sistemden izole edip sonrasında söküm yapması gerekirken buna uygun davranmadığı, arızalı tüpün etiketsiz vaziyette işletmede kalmasına neden olduğu için olayın oluşumuna etkisinin bulunduğu kaydedildi.
Müşteki avukatları Abdurrahman Salih Cengiz ve Süleyman Yılmaz, duruşma öncesi ve sonrası yaptıkları açıklamalarda, "Burada verilen karar kamuoyunu yakından ilgilendirmektedir. Sorumluların cezalandırılması için elimizden geleni yapacağız. Umudumuz yine devam etmekte. Duruşma şu an 17 Nisan'a atıldı. Şu aşamada zaten usulen salıverilmeye itirazlarda bulunacağız. Bu suçun işlenip devamında ise bu suçun ne kadar ne şekilde işlendiğine ilişkin kesin bir delil bulunmadan daha toparlamadan bu şekilde acele bir şekilde tutukluluğun kaldırılması gerçekten kamuoyu vicdanını yaralayacak bir karar. Tutuklu olarak sadece bir kişi kaldı. Tüpü değiştiren M.G.B. şu an tutuklu, onun dışındaki diğer sanıkların hepsi adli kontrol ve yurt dışı yasağıyla salıverilmiş durumda. Ayrıca dava sürmesine rağmen F.Y.'nin ise yurt dışı yasağının kaldırılmasına da şaşırdık" dedi.
Olay
Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi'ndeki restoranda 30 Aralık 2022'de tüp değiştirilirken meydana gelen patlamada 8 kişi yaşamını yitirmiş, 4 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alınmış, bir şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakılmış, hakimliğe sevk edilen şüphelilerden restoran sahibi L.Y., tüp bayisi A.B. ve oğlu M.G.B. tutuklanmış, diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.
Patlamayla ilgili iki bilirkişi heyetinin hazırladığı raporlarda 9 şüphelinin olayda sorumlulukları bulunduğu belirtilmişti. - AYDIN
Son Dakika › 3.Sayfa › Nazilli'deki Patlama Davasında İkinci Duruşma Görüldü - Son Dakika
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