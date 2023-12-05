Nazlı Ilıcak, iftira suçundan aldığı cezasının infazı için cezaevine teslim oldu

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Yazdığı bir yazı nedeniyle 'iftira' suçundan aldığı 2 yıl 6 ay hapis cezası onanan Nazlı Ilıcak, cezasının infazı için Sakarya 1 No'lu Kapalı Cezaevi'ne giderek teslim oldu.

Gazeteci Nazlı Ilıcak, 16 Haziran 2016'da yazdığı " Hanefi Avcı'nın Operasyon Beklentisi" başlıklı yazısı nedeniyle İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmış, mahkeme Ilıcak'ı 'iftira' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

CEZAEVİNE TESLİM OLDU

Verilen karar İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nce onandı. Daha önce İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 'casusluk' davasından denetimli serbestliği devam eden Ilıcak'ın 'iftira' davasından aldığı ceza kesinleşince ikisi birleştirildi. Ilıcak, cezasının infazı için Sakarya 1 No'lu Kapalı Cezaevi'ne giderek teslim oldu.

Nazlı Ilıcak

NE OLMUŞTU?

15 Temmuz darbe girişiminin ardından hakkında açılan soruşturma kapsamında tutuklanan ve 3,5 yıl cezaevinde olan Nazlı Ilıcak, 2019 yılında tahliye edilmişti. Daha sonra Ilıcak hakkında yeni bir dava daha açıldı. 2016'da bir internet sitesinde yazdığı bir yazı nedeniyle yargılanan gazeteci Nazlı Ilıcak, İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada "iftira" suçlamasıyla 2 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.