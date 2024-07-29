Nefes kesen kurtarma operasyonu helikopter içinden böyle görüntülendi - Son Dakika
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Nefes kesen kurtarma operasyonu helikopter içinden böyle görüntülendi

Balıkesir'in Edremit ilçesi Şahin Dere Kanyonunda mahsur kalan 10 kişi, jandarma tarafından helikopter destekli operasyon ile kurtarıldı. Kurtarma operasyonu helikopter içinden saniye saniye görüntülendi. Jandarma Kurtarma Helikopteri, zorlu hava şartlarında operasyon yaparak kayıp dağcıları vinç yardımıyla helikoptere aldı. Kurtarılan 10 dağcı, sağlık ekiplerine teslim edilmek üzere Edremit'te bulunan Koca Seyit Havalimanına sevk edildi.

29.07.2024 16:10
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Nefes kesen kurtarma operasyonu helikopter içinden böyle görüntülendi

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesi Şahin Dere Kanyonunda mahsur 10 kişi jandarma tarafından helikopter destekli operasyon ile kurtarıldı. Nefes kesen kurtarma operasyonu helikopter içinden görüntülendi.

Kurtarma faaliyeti kapsamında bölgeye gelen Sikorsky Black Hawk tipi Jandarma Kurtarma Helikopteri. JAK (Jandarma Arama Kutrama) Timi üyelerini 10 mahsur dağcının bulunduğu bölgeye vinç ile indirdi. Kanyonda çok zorlu hava şartlarında operasyon yapan ekip kayıp dağcıları vinç yardımı ile tek tek helikoptere aldı. Bu nefes kesen kurtarma operasyonu helikopter içinden saniye saniye görüntülendi. Kurtarılan 10 dağcı daha sonra sağlık ekiplerine teslim edilmek üzere Edremit'te bulunan Koca Seyit Havalimanın sevk edildi.

Kaynak: İHA

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