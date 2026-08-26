Nepal'de Sel Felaketi: 17 Ölü

Nepal'in Çin sınırındaki Bhotekoshi Nehri'nde meydana gelen taşkın sonucu yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi.

Nepal ile Çin'e bağlı Tibet Özerk Bölgesi sınırında meydana gelen sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Nepal Polisi, Bhotekoshi Nehri'nde meydana gelen taşkın sonucu sınır bölgelerinde yaşanan felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 17'ye yükseldiğini bildirdi.

"Önce deprem oldu sonra ani sel baskını yaşandı"

Nepal Dışişleri Bakanı Shishir Khanal yaptığı açıklamada, "Ön bilgilere göre önce bir deprem, ardından da toprak kayması meydana geldi. Toprak kaymasının nehri kapatması sonucu da ani sel baskını yaşandı" dedi. Khanal, ekiplerin bilgileri doğrulamaya çalıştığını aktardı. Nepal'in yanı sıra Çin'in de büyük zarar gördüğünü söyleyen Khanal, şu ana kadar 35 güvenlik ve 44 askeri personel ile gümrük ve göç idaresi çalışanlarından haber alınamadığını ifade etti. Khanal, Rasuwa ve Nuwakot bölgelerinin en ağır etkilenen yerler olduğunu söyledi.

"111 kişinin ise uyruğu henüz doğrulanamadı"

Nepal Turizm Kurulu'na göre, haber alınamayan yabancı uyruklu kişiler arasında 12 İngiliz, 142 Hindistan, 17 Malezya, 4 Güney Afrika, 3 ABD, 1 Avustralya ve 1 Hollanda vatandaşı bulunuyor. 111 kişinin ise uyruğu henüz doğrulanamadı.

Nepal-Tibet sınırından yeni görüntü

Nepal-Tibet sınırındaki sel felaketinin boyutunu gözler önüne seren yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, çamur ve sudan oluşan dev sel dalgasının sınırdaki Gyirong kasabasında binalara çarptığı görülüyor.