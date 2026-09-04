Nepal'de selden etkilenen hidroelektrik tünelinde 10 gün sonra 2 işçi sağ kurtarıldı - Son Dakika
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Nepal'de selden etkilenen hidroelektrik tünelinde 10 gün sonra 2 işçi sağ kurtarıldı

Nepal\'de selden etkilenen hidroelektrik tünelinde 10 gün sonra 2 işçi sağ kurtarıldı
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Nepal'de buzul kopması sonucu oluşan sel felaketinde Trishuli 3A hidroelektrik santrali tünelinde mahsur kalan 2 işçi, 10 günün ardından sağ olarak kurtarıldı. Kurtarılan işçiler başkent Katmandu'daki hastaneye kaldırılırken, ülkede 6'dan fazla tünelde kurtarma operasyonları sürüyor ve 150 kişinin mahsur kaldığı tahmin ediliyor.

Nepal'deki sel felaketinde hidroelektrik tünelinde mahsur kalan 2 işçi, 10 günün ardından sağ olarak kurtarıldı.

Nepal'in Çin sınırında 26 Ağustos'ta Himalayalar'dan kopan bir buzulun Bhotekoshi Nehri'nde taşkına yol açması sonucu meydana gelen sel felaketinin ardından arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Nepal ordusundan yapılan açıklamada, toprak kaymasından ağır şekilde etkilenen Trishuli 3A hidroelektrik santrali tünelinde mahsur kalan 2 işçiye sağ ulaşıldığı bildirildi. Açıklamada, "10 günlük karanlığın ardından hayat yeniden aydınlandı. Trishuli-3A'daki hidroelektrik santrali tünelinin içinden 2 kişi sağ olarak kurtarıldı. Kurtarma operasyonu devam ediyor" ifadeleri kullanıldı. Kurtarılan işçilerin 45 yaşındaki Kabir Maharjan ve 30 yaşındaki Sanjaya Sah olduğu aktarıldı. İşçiler uçakla başkent Katmandu'daki bir hastanaye kaldırıldı.

Nepal'de 6'dan fazla hidroelektrik tünelinde kurtarma operasyonları yürütülüyor ve 150 kişinin tünellerde mahsur kaldığı tahmin ediliyor.

Nepal ve Çin'de toplam bin 301 can kaybı

Nepal polisinden yapılan açıklamada, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının bin 280'e yükseldiği, 4 bin 798 kişinin ise kayıp durumda olduğu aktarıldı. Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde ise ölü sayısının 21'e yükseldiği, 541 kişinin ise hala kayıp olduğu ifade edildi.

Ne olmuştu

26 Ağustos Çarşamba günü Himalayalar'dan bir buzulun kopmasıyla önce Çin'in Tibet bölgesini, sonra Nepal'in kuzeyindeki Rasuwa ve komşu bölgelerini sel vurmuş, Bhotekoshi ve Trishuli nehirleri sel suyu ve molozlarla taşmıştı. Evler, köprüler, yollar ve diğer altyapı sel suyuna kapılıp sürüklenmiş, bazı bölgelerdeki sakinler ve turistlerle iletişim tamamen kesilmişti.

Kaynak: İHA

Hidroelektrik Santrali, Doğal Afetler, Uluslararası, Katmandu, 3. Sayfa, Enerji, Nepal, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nepal'de selden etkilenen hidroelektrik tünelinde 10 gün sonra 2 işçi sağ kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nepal'de selden etkilenen hidroelektrik tünelinde 10 gün sonra 2 işçi sağ kurtarıldı - Son Dakika
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