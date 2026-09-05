Nepal'deki buzul selinde can kaybı 1344'e yükseldi, 4898 kişi kayıp - Son Dakika
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Nepal'deki buzul selinde can kaybı 1344'e yükseldi, 4898 kişi kayıp

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Nepal'de 26 Ağustos'ta Himalayalar'dan kopan buzulun yol açtığı sel felaketinde can kaybı bin 344'e yükseldi, 4 bin 898 kişi kayıp. Arama kurtarma ekipleri çalışırken, farklı noktalarda mahsur kalan 8 bin 631 kişi kurtarıldı; selden Çin'in Tibet Özerk Bölgesi de etkilendi.

Nepal'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı bin 344'e yükseldi.

Nepal'in Çin sınırında 26 Ağustos'ta Himalayalar'dan kopan bir buzulun Bhotekoshi Nehri'nde taşkına yol açması sonucu meydana gelen sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor. Nepal polisinden yapılan açıklamada, yerel saatle 05.00 itibarıyla toplam can kaybının bin 344'e yükseldiği, 4 bin 898 kişinin kayıp durumda olduğu aktarıldı. Ayrıca farklı noktalarda mahsur kalan 8 bin 631 kişinin kurtarıldığı belirtildi. Ekiplerin arama ve kurtarma çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde ise sel ve toprak kaymalarında 21 kişi yalamını yitirmiş, 541 kişi ise kayıp olarak kayıtlara geçmişti.

Ne olmuştu?

26 Ağustos Çarşamba günü Himalayalar'dan bir buzulun kopmasıyla önce Çin'in Tibet bölgesini, sonra Nepal'in kuzeyindeki Rasuwa ve komşu bölgelerini sel vurmuş, Bhotekoshi ve Trishuli nehirleri sel suyu ve molozlarla taşmıştı. Evler, köprüler, yollar ve diğer altyapı sel suyuna kapılıp sürüklenmiş, bazı bölgelerdeki sakinler ve turistlerle iletişim tamamen kesilmişti.

Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğal Afetler, 3. Sayfa, Ağustos, Nepal, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nepal'deki buzul selinde can kaybı 1344'e yükseldi, 4898 kişi kayıp - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nepal'deki buzul selinde can kaybı 1344'e yükseldi, 4898 kişi kayıp - Son Dakika
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