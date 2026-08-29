Nepal'deki Sel Felaketinin Maliyeti 4-5 Milyar Dolar - Son Dakika
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Nepal'deki Sel Felaketinin Maliyeti 4-5 Milyar Dolar

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Nepal Maliye Bakanı Wagle, sel felaketi sonrası yeniden inşa için 4-5 milyar dolara ihtiyaç olduğunu açıkladı.

Nepal Maliye Bakanı Swarnim Wagle, Nepal ile Çin sınırında meydana gelen sel felaketi sonrasındaki yeniden inşa çalışmalarının maliyetine ilişkin, "İlk tahminler 4 ila 5 milyar dolar arasında. Bu yalnızca bir tahmin. 2015'teki depremde ihtiyaç duyduğumuzdan çok daha az bir miktar gerekecek" dedi.

Nepal ile Çin sınırında Himalayalar'daki bir buzulun çökmesi sonucu meydana gelen sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor. Nepal Maliye Bakanı Swarnim Wagle, felaketin ardından yürütülecek onarım ve yeniden inşa çalışmaları için ülkenin 4 ila 5 milyar dolar arasında kaynağa ihtiyaç duyabileceğini söyledi.

Wagle, İngiltere merkezli Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada onarım maliyetlerine ilişkin, "İlk tahminler 4 ila 5 milyar dolar arasında. Bu yalnızca bir tahmin. 2015'teki depremde ihtiyaç duyduğumuzdan çok daha az bir miktar gerekecek. Can kayıpları ve meydana gelen hasar hala değerlendiriliyor" dedi.

Wagle, yeniden inşa maliyetinin neden Nepal tarihinin en büyük felaketi olarak kayıtlara geçen 2015 depremindeki yaklaşık 9 milyar dolarlık faturadan daha düşük olmasının beklendiğine ilişkin ayrıntı vermedi.

Sel felaketinin büyük ölçüde döviz havaleleri, turizm ve hidroelektrik enerjiye bağlı olan Nepal ekonomisi üzerinde ciddi baskı oluşturması bekleniyor. Yerel kaynaklar selin, ülkenin elektrik üretim kapasitesinin yüzde 12'sinden fazlasını oluşturan enerji projelerine zarar verdiğini belirtti.

Sınır bölgesindeki yerleşim yerlerini büyük ölçüde etkileyen sel nedeniyle çok sayıda köprü ve yol kullanılamaz hale gelirken, önemli hidroelektrik santrallerinde de hasar meydana gelmişti.

Sel felaketinde 626 kişi hayatını kaybetti

Himalayalar'da çarşamba günü meydana gelen buzul çökmesi, kaya, buz, çamur ve enkazdan oluşan büyük bir sel dalgasının dağlık nehir sistemleri boyunca ilerlemesine yol açtı. Felakette Nepal ve Çin'in Tibet bölgesinde şimdiye kadar yaklaşık 626 kişi hayatını kaybetti. 2 bin 426 kişiden ise hala haber alınamıyor.

2015'teki depremde yaklaşık 9 bin kişi hayatını kaybetmişti

Nepal'de 2015 yılında meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 9 bin kişi hayatını kaybetmiş, yarım milyondan fazla ev yıkılmıştı. Depremin yol açtığı ekonomik kayıpların ülke ekonomisinin yaklaşık üçte birine denk geldiği tahmin ediliyor.

Kaynak: İHA

Doğal Afetler, 3. Sayfa, Ekonomi, Maliye, Nepal, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nepal'deki Sel Felaketinin Maliyeti 4-5 Milyar Dolar - Son Dakika

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