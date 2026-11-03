Nepal Solukhumbu'da pistte çarpışan iki helikopterde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Nepal Solukhumbu'da pistte çarpışan iki helikopterde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Nepal Solukhumbu\'da pistte çarpışan iki helikopterde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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Nepal'in Solukhumbu bölgesinde, Everest ana kamp bölgesinde turist taşıyan Fishtail Air ile kargo taşıyan Dynasty Air helikopterleri pistte iniş sırasında çarpıştı. CAAN açıklamasına göre kazada Fishtail Air helikopterindeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Nepal'in Solukhumbu bölgesinde pistte iki helikopterin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Nepal Sivil Havacılık Otoritesi'nden (CAAN) yapılan açıklamada, Everest Dağı'nın ana kamp bölgesinde turistleri taşıyan Fishtail Air şirketine ait helikopter ile kargo taşıyan Dynasty Air adlı özel şirkete ait helikopterlerin piste iniş sırasında çarpıştığı ifade edildi. Kazada Fishtail Air helikopterindeki 1 Hindistanlı turistin hayatını kaybettiği, 1 Yeni Zelandalı turistin ise yaralandığı aktarıldı.

Kaza, Nepal'de yürüyüş ve dağcılık sezonunun en yoğun olduğu, helikopterlerin bölgeye yürüyüşçüleri ve dağcıları taşıdığı dönemde meydana geldi. Everest Dağı bölgesinde yol olmaması nedeniyle ulaşımın oldukça zor olduğu biliniyor. Hastalık veya yorgunluk nedeniyle yolculuklarını yarıda kesmek zorunda kalan dağcıları ve rehberleri tahliye etmek için düzenli olarak helikopterler kullanılıyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Nepal Solukhumbu'da pistte çarpışan iki helikopterde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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