Nepal Solukhumbu\'da pistte çarpışan iki helikopterde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Nepal'in Solukhumbu bölgesinde pistte iki helikopterin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Nepal Sivil Havacılık Otoritesi'nden (CAAN) yapılan açıklamada, Everest Dağı'nın ana kamp bölgesinde turistleri taşıyan Fishtail Air şirketine ait helikopter ile kargo taşıyan Dynasty Air adlı özel şirkete ait helikopterlerin piste iniş sırasında çarpıştığı ifade edildi. Kazada Fishtail Air helikopterindeki 1 Hindistanlı turistin hayatını kaybettiği, 1 Yeni Zelandalı turistin ise yaralandığı aktarıldı.

Kaza, Nepal'de yürüyüş ve dağcılık sezonunun en yoğun olduğu, helikopterlerin bölgeye yürüyüşçüleri ve dağcıları taşıdığı dönemde meydana geldi. Everest Dağı bölgesinde yol olmaması nedeniyle ulaşımın oldukça zor olduğu biliniyor. Hastalık veya yorgunluk nedeniyle yolculuklarını yarıda kesmek zorunda kalan dağcıları ve rehberleri tahliye etmek için düzenli olarak helikopterler kullanılıyor.