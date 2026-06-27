Nesim B. Davasında Tutuklamalar - Son Dakika
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Nesim B. Davasında Tutuklamalar

Nesim B. Davasında Tutuklamalar
27.06.2026 16:29
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Ağrı'da kaybolan Nesim B. ile ilgili soruşturmada 2 şüpheli tutuklandı, 5 ilde operasyon yapıldı.

Ağrı'da 2013 yılında kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Nesim B. ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Ağrı merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Ağrı'da 2013 yılında kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Nesim B. dosyasında yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, 2013 yılında hakkında kayıp başvurusu yapılan ve 2016 yılında "kasten öldürme" suçu kapsamında soruşturma başlatılan olayla ilgili 22 Haziran 2026 tarihinde Ağrı merkezli Ankara, İzmir, Konya ve Manisa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden H.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.K. ile M.K.Y. "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Öte yandan, tutuklanan şüphelilerden S.K.'nin çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu da tespit edildi. Şüpheli, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi. - AĞRI

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Operasyon, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Ağrı, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nesim B. Davasında Tutuklamalar - Son Dakika

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