Neslihan Güngen Davasında 6 Sanık Tahliye Edildi

Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Neslihan Güngen'in 'Neslim' isimli güzellik merkezi üzerinden kara para akladığı ve naylon fatura düzenlediği iddiasıyla aralarında Güngen ve eşi İnanç Güngen'in de bulunduğu 26 sanıklı davada 6 sanık tahliye edildi. Böylece davada tutuklu sanık kalmadı.

Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi olan ve 'Neslim' adıyla tanınan Neslihan Güngen'in ismini taşıyan ve sahip olduğu şirketler üzerinden vergi kaçırdığı, kara para akladığı ve naylon fatura keserek, rüşvet suçunu işlediği iddiasıyla başlatılan soruşturmada hakkında 7 suçtan 154 yıla kadar hapis talep edilmişti. Neslihan Güngen ve eşi İnanç Güney'in de aralarında bulunduğu 26 sanıklı davada sanıkların yargılanmasına devam edildi. Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de bulunan Marmara Ceza İnfaz Kurumları Silivri Kampüsü'nde görülen duruşmada, aralarında tutuklu sanıklar Neslihan ve İnanç Güney'in de bulunduğu bir kısım tutuklu sanıklar ile bazı tutuksuz sanıklar ve tarafların avukatları hazır bulundu.

6 sanık tahliye edildi

Duruşmada savunma yapan sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, mahkemeden beraatlarını ve tahliyelerini talep ettiler. Alınan savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, aralarında Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen'in de bulunduğu 6 sanığın 'yurt dışına çıkış yasağı' şartıyla tahliyelerine hükmederek, duruşmayı eksik hususların giderilmesi için erteledi. Sanıkların tahliye edilmesiyle dava dosyasında tutuklu sanık kalmadı. - İSTANBUL