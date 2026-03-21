Nevruz Kutlamalarında Yorgun Mermi Tehlikesi

Suriye'nin Kamışlı kentinde Nevruz kutlamaları sırasında ateşlenen silahlardan çıkan yorgun mermiler, Mardin'in Nusaybin ilçesine düşüyor.

İlçe genelinde araç ve iş yerlerine isabet eden yorgun mermiler maddi hasara yol açtı. Bazı mermilerin yaşam alanlarına düşmesi ise endişeye neden oldu. Sınır hattına yakın bölgelerde son günlerde artan yorgun mermi olaylarında, mermilerin zaman zaman vatandaşlara da isabet ettiği öğrenildi. Bölge sakinleri, özellikle Nevruz kutlamaları sırasında havaya açılan ateş nedeniyle yaşanan tehlikeye dikkat çekti. - MARDİN