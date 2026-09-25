Nevşehir'de 3 yılda 141 kişiye sahte bahisten 8 milyon 559 bin 621 TL ceza kesildi - Son Dakika
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Nevşehir'de 3 yılda 141 kişiye sahte bahisten 8 milyon 559 bin 621 TL ceza kesildi

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Nevşehir\'de 3 yılda 141 kişiye sahte bahisten 8 milyon 559 bin 621 TL ceza kesildi
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Nevşehir'de sahte bahis sitelerinde oyun oynadığı belirlenen 141 kişiye son 3 yılda toplam 8 milyon 559 bin 621 TL idari para cezası uygulandı. Cezaların 8 milyon 220 bin TL'si 2024'te 137 kişiye kesilirken, 2025'te 1 kişiye 30 bin TL, 2026'da 3 kişiye 309 bin 621 TL ceza verildi.

Nevşehir'de son 3 yılda, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon ve çalışmalar kapsamında, sahte bahis siteleri üzerinden oyun oynadığı belirlenen 141 kişiye toplam 8 milyon 559 bin 621 TL idari para cezası uygulandı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin bahisle mücadele kapsamında son 3 yılda gerçekleştirdiği operasyon ve çalışmalar sonucunda, sahte bahis sitelerinde oyun oynadığı tespit edilen kişilere yönelik idari yaptırımlar uygulandı. Edinilen bilgilere göre 2024 yılında 137 kişiye toplam 8 milyon 220 bin TL idari para cezası uygulanırken, 2025 yılında 1 kişiye 30 bin TL, 2026 yılında ise 3 kişiye toplam 309 bin 621 TL ceza verildi. Son 3 yıllık verilere göre sahte bahis sitelerinde oyun oynadığı belirlenen toplam 141 kişiye 8 milyon 559 bin 621 TL idari para cezası uygulanmış oldu. 2024 yılı, hakkında işlem yapılan kişi sayısı ve uygulanan idari para cezası miktarı bakımından en yüksek rakamların görüldüğü yıl oldu.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, yasa dışı bahis ve sanal ortam üzerinden gerçekleştirilen suçlarla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: İHA
TeknolojiGüvenlik3. SayfaNevşehirSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Nevşehir'de 3 yılda 141 kişiye sahte bahisten 8 milyon 559 bin 621 TL ceza kesildi - Son Dakika
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